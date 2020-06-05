ЕС открыт к продлению переходного периода в отношениях с Британией

БРЮССЕЛЬ, 5 июн - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз открыт к продлению переходного периода в отношениях с Великобританией на фоне отсутствия значимого прогресса в диалоге по их будущему партнерству, заявил главный переговорщик ЕС по вопросам Brexit Мишель Барнье.
"Соединенное королевство отказалось от пролонгации транзитного периода, другими словами, от того, чтобы дать больше времени на переговоры. С нашей стороны мы всегда были открыты к продлению этого периода на год или два. Это возможно и записано в соглашении (об отделении страны от союза – ред.) Наши двери остаются открытыми. Однако, если не будет совместного решения (Британии и ЕС – ред.) по пролонгации, а ситуация сейчас выглядит именно так, то есть если она не поменяется, то Великобритания покинет единый рынок и таможенный союз (ЕС) менее, чем через семь месяцев", - сказал Барнье.
Великобритания вышла из ЕС 31 января. До конца нынешнего года продлится переходный период, во время которого стороны пытаются договориться о модели своих будущих отношений.
Во время нынешнего переходного периода к Великобритании продолжают применяться правила ЕС, но страна не участвует в процессе принятия решений в союзе и продолжает делать взносы в общий бюджет ЕС. Однако такой переходный период, к примеру, дает возможность сохранить торговые отношения в прежнем формате. По окончании "перехода" правила союза перестанут распространяться на Британию. Чтобы не было перебоев и трудностей в организации отношений страны и союза в различных сферах, их представители должны договориться об условиях будущего партнерства.
Сделать это необходимо за весьма короткий срок, ведь договоренности потребуют определенных утверждений соответствующими властями. Если договоренности достигнуты не будут, переход на новый этап их отношений рискует стать "жестким".
Продлить переходный период можно, однако решение, как сообщалось ранее, необходимо принять до конца июня.