ЕС открыт к продлению переходного периода в отношениях с Британией

"Соединенное королевство отказалось от пролонгации транзитного периода, другими словами, от того, чтобы дать больше времени на переговоры. С нашей стороны мы всегда были открыты к продлению этого периода на год или два. Это возможно и записано в соглашении (об отделении страны от союза – ред.) Наши двери остаются открытыми. Однако, если не будет совместного решения (Британии и ЕС – ред.) по пролонгации, а ситуация сейчас выглядит именно так, то есть если она не поменяется, то Великобритания покинет единый рынок и таможенный союз (ЕС) менее, чем через семь месяцев", - сказал Барнье.