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2020-06-05T14:48
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ЕС открыт к продлению переходного периода в отношениях с Британией
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РИА Новости

ЕС открыт к продлению переходного периода в отношениях с Британией

14:48 05.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГлава делегации ЕС на переговорах по "Брекзиту" Мишель Барнье
Глава делегации ЕС на переговорах по Брекзиту Мишель Барнье
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Глава делегации ЕС на переговорах по "Брекзиту" Мишель Барнье. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 5 июн - РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз открыт к продлению переходного периода в отношениях с Великобританией на фоне отсутствия значимого прогресса в диалоге по их будущему партнерству, заявил главный переговорщик ЕС по вопросам Brexit Мишель Барнье.
"Соединенное королевство отказалось от пролонгации транзитного периода, другими словами, от того, чтобы дать больше времени на переговоры. С нашей стороны мы всегда были открыты к продлению этого периода на год или два. Это возможно и записано в соглашении (об отделении страны от союза – ред.) Наши двери остаются открытыми. Однако, если не будет совместного решения (Британии и ЕС – ред.) по пролонгации, а ситуация сейчас выглядит именно так, то есть если она не поменяется, то Великобритания покинет единый рынок и таможенный союз (ЕС) менее, чем через семь месяцев", - сказал Барнье.
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Великобритания вышла из ЕС 31 января. До конца нынешнего года продлится переходный период, во время которого стороны пытаются договориться о модели своих будущих отношений.
Во время нынешнего переходного периода к Великобритании продолжают применяться правила ЕС, но страна не участвует в процессе принятия решений в союзе и продолжает делать взносы в общий бюджет ЕС. Однако такой переходный период, к примеру, дает возможность сохранить торговые отношения в прежнем формате. По окончании "перехода" правила союза перестанут распространяться на Британию. Чтобы не было перебоев и трудностей в организации отношений страны и союза в различных сферах, их представители должны договориться об условиях будущего партнерства.
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Продлить переходный период можно, однако решение, как сообщалось ранее, необходимо принять до конца июня.
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Мария КнязеваВыход Британии из ЕвросоюзаМишель БарньеЕвросоюзВеликобританияВ мире
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