В Саратовской области умер пациент с коронавирусом

САРАТОВ, 5 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пожилой пациент с коронавирусом скончался в Саратовской области, общее количество летальных случаев в регионе увеличилось до 36, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
Всего в области лабораторно подтверждены 3553 случая заражения коронавирусом, выздоровели 1462 пациента. К 3 июня в области скончались 35 пациентов с COVID-19.
"К сожалению, за истекшие сутки скончался один пациент, ему было 86 лет, (у него) были выраженные явления поражения легочной ткани, и, кроме всего прочего, пациент длительное время страдал ишемической болезнью сердца и генерализованным атеросклерозом сосудов", - сказал Шувалов в пятницу на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.