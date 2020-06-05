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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T14:48
https://ria.ru/20200605/1572523038.html
В Саратовской области умер пациент с коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/realty/40860/37/408603734_0:140:3145:1909_1036x0_80_0_0_aef5c882f087b0c25d7a4b16907505e1.jpg
РИА Новости

В Саратовской области умер пациент с коронавирусом

14:48 05.06.2020
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© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкСаратов
Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
Перейти в фотобанк
Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 5 июн - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Пожилой пациент с коронавирусом скончался в Саратовской области, общее количество летальных случаев в регионе увеличилось до 36, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
Всего в области лабораторно подтверждены 3553 случая заражения коронавирусом, выздоровели 1462 пациента. К 3 июня в области скончались 35 пациентов с COVID-19.
"К сожалению, за истекшие сутки скончался один пациент, ему было 86 лет, (у него) были выраженные явления поражения легочной ткани, и, кроме всего прочего, пациент длительное время страдал ишемической болезнью сердца и генерализованным атеросклерозом сосудов", - сказал Шувалов в пятницу на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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