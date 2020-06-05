В Саратовской области умер пациент с коронавирусом

"К сожалению, за истекшие сутки скончался один пациент, ему было 86 лет, (у него) были выраженные явления поражения легочной ткани, и, кроме всего прочего, пациент длительное время страдал ишемической болезнью сердца и генерализованным атеросклерозом сосудов", - сказал Шувалов в пятницу на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.