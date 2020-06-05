В Бурятии объяснили, почему больных COVID не пускают в туалет в больнице

"В связи с тем что здание больницы 1940 года постройки и не имеет системы очистки канализационных стоков, пациенты вынуждены использовать специальные ведра-туалеты. Все продукты жизнедеятельности пациентов подвергаются обеззараживанию, далее сливаются в канализацию. У каждого пациента — индивидуальное ведро-туалет. В палате расположена ширма. Информация о том, почему нельзя воспользоваться общим туалетом, размещена в каждой палате", — сказали в пресс-службе.