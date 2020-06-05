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2020-06-05T16:05
https://ria.ru/20200605/1572522599.html
В Бурятии объяснили, почему больных COVID не пускают в туалет в больнице
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/04/1572462283_0:124:1280:844_1036x0_80_0_0_5f0c5d8e2d59603fa28c08214e853c8b.jpg
РИА Новости

В Бурятии объяснили, почему больных COVID не пускают в туалет в больнице

14:42 05.06.2020 (обновлено: 16:05 05.06.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Балтийского флота / Перейти в фотобанкВ больнице
В больнице
© РИА Новости / Пресс-служба Балтийского флота
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В больнице. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 5 июн — РИА Новости. Больные COVID-19 пациенты Республиканской клинической инфекционной больницы в Бурятии не могут пользоваться общим туалетом из-за соблюдения санитарных норм, но каждого обеспечили индивидуальным средством для туалетных надобностей, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минздрава республики.
Так там прокомментировали публикацию издания "Подъем", в которой один из пациентов рассказал, что не может выйти из палаты в туалет и вынужден справлять нужду в ведро. Он назвал это тюремными условиями. На фотографиях видно, что в палатах свежий качественный ремонт, новая мебель, а за ширмой стоят не просто ведра, а специальные переносные туалеты.
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В Минздраве отметили, что ВОЗ отнесла коронавирусную инфекцию к категории особо опасных заболеваний, поэтому, согласно санитарно-эпидемиологическим правилам, все отходы должны проходить обработку. Пациенты в таком случае не должны пользоваться общими туалетами.

"В связи с тем что здание больницы 1940 года постройки и не имеет системы очистки канализационных стоков, пациенты вынуждены использовать специальные ведра-туалеты. Все продукты жизнедеятельности пациентов подвергаются обеззараживанию, далее сливаются в канализацию. У каждого пациента — индивидуальное ведро-туалет. В палате расположена ширма. Информация о том, почему нельзя воспользоваться общим туалетом, размещена в каждой палате", — сказали в пресс-службе.

По последним данным, в Бурятии выявили 1681 случай заражения коронавирусом, десять человек умерли, около тысячи выздоровели.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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