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Предложения экологов учтут при реализации профильного нацпроекта
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РИА Новости

Предложения экологов учтут при реализации профильного нацпроекта

14:41 05.06.2020
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Предложения экологов и зоозащитников, высказанные на встрече в пятницу, сразу поступят в работу профильных ведомств и будут учтены при реализации национального проекта "Экология", пообещал президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу по видеосвязи проводит встречу с экологами и зоозащитниками. В начале дискуссии он отметил, что хотел бы подробнее узнать от них об их проектах и планах в этой сфере.
"Также обращаю внимание, что с нами сейчас на связи руководитель Минприроды России, глава Росприроднадзора, профильный вице-премьер. Поэтому все ваши предложения, идеи сразу, что называется, поступят в работу, в том числе будут учтены при реализации национального проекта "Экология", который напрямую касается всех отраслей экономики и социальной сферы и требует самого активного участия гражданского общества", - заявил Путин.
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председатель Попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов
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Новости - ЭкологияФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)Министерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Владимир ПутинОбщество
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