Предложения экологов учтут при реализации профильного нацпроекта

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Предложения экологов и зоозащитников, высказанные на встрече в пятницу, сразу поступят в работу профильных ведомств и будут учтены при реализации национального проекта "Экология", пообещал президент РФ Владимир Путин.
Глава государства в пятницу по видеосвязи проводит встречу с экологами и зоозащитниками. В начале дискуссии он отметил, что хотел бы подробнее узнать от них об их проектах и планах в этой сфере.
"Также обращаю внимание, что с нами сейчас на связи руководитель Минприроды России, глава Росприроднадзора, профильный вице-премьер. Поэтому все ваши предложения, идеи сразу, что называется, поступят в работу, в том числе будут учтены при реализации национального проекта "Экология", который напрямую касается всех отраслей экономики и социальной сферы и требует самого активного участия гражданского общества", - заявил Путин.