Путин поручил внести изменения в природоохранное законодательство

"Прошу правительство совместно с парламентариями завершить работу по внесению в природоохранное законодательство принципиальных изменений, которые позволят предотвращать подобные ситуации. Сделать это нужно в самое ближайшее время — до конца текущей парламентской сессии", - сказал президент в ходе встречи с экологами и зоозащитниками в режиме видеоконференции.