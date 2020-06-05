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2020-06-05T15:13
https://ria.ru/20200605/1572521902.html
Росприроднадзор оценил ущерб природе из-за ЧП в Норильске
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РИА Новости

Росприроднадзор оценил ущерб природе из-за ЧП в Норильске

14:33 05.06.2020 (обновлено: 15:13 05.06.2020)
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Место разлива топлива в Норильске
Место разлива топлива в Норильске
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Ущерб природе из-за разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске может составить миллиарды рублей, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова и добавила, что проверка завершится до 26 июня.
"26-го числа мы закончим проверочные мероприятия. По результатам будет принято решение, дана оценка действиям компании, а также будет произведен расчет ущерба, нанесенный этой среде. Этот расчет может составить миллиарды рублей", - сказала Радионова в ходе встречи с экологами и зоозащитниками в режиме видеоконференции.
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Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска 29 мая получил повреждения, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. Как поясняет "Норникель", основная причина аварии - потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня.
По факту разлива топлива были возбуждены уголовные дела по статьям "порча земли", "нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" и "загрязнение вод". В связи с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации СК РФ возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК (халатность).
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