Глава МИД Ирана ответил на предложение Трампа о новых договоренностях

ТЕГЕРАН, 5 июн — РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф ответил на предложение президента США Дональда Трампа о новых договоренностях, заявив, что исправление сложившейся ситуации в ирано-американских отношениях и вокруг ядерной сделки лежит на США.
28 мая, 17:36В МИД оценили ситуацию вокруг СВПД
Состоявшийся же обмен заключенными (иранцы освободили Уайта, США освободили доктора Маджида Тахери) Зариф назвал "гуманитарным".
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность, в том числе, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.