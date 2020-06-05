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2020-06-05T16:21
https://ria.ru/20200605/1572521765.html
Глава МИД Ирана ответил на предложение Трампа о новых договоренностях
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РИА Новости

Глава МИД Ирана ответил на предложение Трампа о новых договоренностях

14:32 05.06.2020 (обновлено: 16:21 05.06.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
© РИА Новости / Илья Питалев
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Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 5 июн — РИА Новости. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф ответил на предложение президента США Дональда Трампа о новых договоренностях, заявив, что исправление сложившейся ситуации в ирано-американских отношениях и вокруг ядерной сделки лежит на США.
Ранее Трамп, выражая благодарность властям Ирана за освобождение ветерана ВМС США Майкла Уайта, призвал Тегеран не ждать до окончания президентских выборов, а заключить "лучшую сделку сейчас".
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"У нас была сделка, когда вы вступили в должность. Иран и другие участники СВПД никогда не покидали стол (переговоров. — ПРим. ред.). Ваши же советники, в большинстве своем уволенные, делали бестолковые ставки. Вам решать, когда вы захотите исправиться", — написал Зариф в Twitter.
Состоявшийся же обмен заключенными (иранцы освободили Уайта, США освободили доктора Маджида Тахери) Зариф назвал "гуманитарным".
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. Договоренность, в том числе, предусматривала, что оружейное эмбарго будет снято с Ирана в течение пяти лет, поставки вооружений возможны и раньше, но только с разрешения СБ ООН. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против Тегерана.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Мохаммад Джавад ЗарифДональд ТрампМИД ИранаЕвросоюзТегеран (город)ИранСШАВ мире
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