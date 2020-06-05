Путин потребовал доложить о работе по ликвидации ЧС в Норильске

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин потребовал доложить ему, какие меры принимаются и какие варианты решения есть по ликвидации ЧС в Норильске.
"Но начать наш сегодняшний разговор придется с чрезвычайной ситуации в Норильске. В среду, как вы знаете, было дано соответствующее поручение, прошу доложить по существу, как складывается обстановка на месте и главное, какие неотложные меры предпринимаются и предприняты уже, какие варианты решения подготовлены, чтобы минимизировать последствия аварии", - сказал он в ходе встречи с экологами и зоозащитниками в режиме видеоконференции.
Один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 Норильска 29 мая получил повреждения, произошла утечка около 21 тысячи кубометров топлива. Как поясняет "Норникель", основная причина аварии - потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под топливными цистернами. На территории Красноярского края введен режим ЧС федерального уровня. По факту разлива топлива были возбуждены уголовные дела по статьям "порча земли", "нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" и "загрязнение вод". В связи с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации СК РФ возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 293 УК (халатность).