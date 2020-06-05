Путин потребовал доложить о работе по ликвидации ЧС в Норильске

"Но начать наш сегодняшний разговор придется с чрезвычайной ситуации в Норильске. В среду, как вы знаете, было дано соответствующее поручение, прошу доложить по существу, как складывается обстановка на месте и главное, какие неотложные меры предпринимаются и предприняты уже, какие варианты решения подготовлены, чтобы минимизировать последствия аварии", - сказал он в ходе встречи с экологами и зоозащитниками в режиме видеоконференции.