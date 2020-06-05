Цена на нефть марки Brent выросла до 41,18 доллара за баррель

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Рост мировых цен на нефть ускорился до 3% в пятницу днем в ожидании субботнего заседания ОПЕК+ и возможных решений о дальнейшем сокращении добычи этого сырья, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.46 мск цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3%, до 41,18 доллара за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI - на 2,38%, до 38,3 доллара за баррель. Утром в пятницу рост цен на нефть не превышал 0,5%.
Минэнерго РФ подтвердило ранее в пятницу, что заседание профильных министров стран ОПЕК+ состоится в субботу, меж тем приглашения делегациям еще не разосланы. Как сказали источники РИА Новости, основными вариантами в дальнейшей судьбе соглашений ОПЕК+ в преддверии заседания альянса остаются продление текущего объема сокращения добычи нефти, на 9,7 миллиона баррелей в сутки, на один или два месяца, и консенсус на данный момент складывается вокруг первого из них.
"Цены на нефть растут перед заседанием (ОПЕК+ - ред.), намеченным на завтра. Было многое непонятно, а сейчас, кажется, они смогли продвинуться вперед", - отметил аналитик Petromatrix Оливье Жакоб (Olivier Jakob), чье мнение приводит агентство Рейтер.
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