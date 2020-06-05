Пожарные спасли восемь человек из жилого дома на юге Москвы

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Пожарным удалось спасти восемь человек из жилого дома на юге Москвы, где произошёл пожар и погиб один человек, сообщает пресс-служба МЧС Москвы.
Ранее представитель экстренных служб столицы заявил РИА Новости, что после ликвидации пожара в квартире на четвертом этаже 9-этажного жилого дома на улице Дорожная произошел хлопок. В пресс-службе столичного главка МЧС РИА Новости сообщали, что один человек погиб.
"В ходе работ по ликвидации пожара восемь человек было спасено, всех спасенных передали медикам для осмотра... По информации "Мосгаза", "газовое оборудование не нарушено", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в 12.55 пожар был полностью ликвидирован. Площадь пожара составила около 30 квадратных метров.