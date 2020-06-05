В Пермском крае продлили режим самоизоляции

"С 29 мая по 6 июня показатель распространения вируса выше единицы, а доля свободных койко-мест в медучреждениях – меньше 50%. Эти два показателя не дают нам возможность перейти на следующий этап изменения режима самоизоляции в регионе. В течение последней недели мы видим, что инфекция уходит в территории. На сегодня случаи заболевания зафиксированы в 42 муниципальных образованиях Прикамья", - прокомментировал инициативу глава краевого Роспотребнадзора Виталий Костарев.