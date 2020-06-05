В Пермском крае продлили режим самоизоляции

ПЕРМЬ, 5 июн - РИА Новости. Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 15 июня, сообщил в пятницу региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
"Полностью снимать ограничения рано из-за высокого ежедневного прироста. Режим самоизоляции в Пермском крае продлен до 15 июня. Эти изменения в указ губернатора вступят в силу сегодня, 5 июня", - говорится в сообщении.
Ограничения касаются массовых мероприятий, работы точек общественного питания с постоянным пребыванием гостей, торгово-развлекательных центров, спортивных и культурных учреждений.
"С 29 мая по 6 июня показатель распространения вируса выше единицы, а доля свободных койко-мест в медучреждениях – меньше 50%. Эти два показателя не дают нам возможность перейти на следующий этап изменения режима самоизоляции в регионе. В течение последней недели мы видим, что инфекция уходит в территории. На сегодня случаи заболевания зафиксированы в 42 муниципальных образованиях Прикамья", - прокомментировал инициативу глава краевого Роспотребнадзора Виталий Костарев.
Режим самоизоляции в Пермском крае был объявлен 2 апреля, он действовал до 8 июня. Первый этап послаблений введен властями 12 мая. Части организаций разрешили возобновить работу, в том числе парикмахерским и салонам красоты, жителям позволили гулять и заниматься спортом на улице, а также был снят запрет на плановые посещения беременными женских консультаций и проведение профилактических медосмотров детей в возрасте до шести месяцев.
Режим строгой самоизоляции сохраняется для жителей старше 65 лет. Эта категория граждан находится в зоне риска на период пандемии COVID-19.
По данным министерства здравоохранения, в Пермском крае за время эпидемии коронавирус был выявлен у 2011 человек, в том числе у 49 за последние сутки, выздоровели 1173 пациента, 66 скончались, на домашнем карантине остаются более 2,8 тысячи пермяков.
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