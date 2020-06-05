В США троих китайцев осудили за съемку военных объектов

Отмечается, что к 12 месяцам заключения приговорен 27-летний Ляо Люйю, который признал себя виновным в незаконном проникновении на территорию военно-морской базы 26 декабря прошлого года, а также в фото- и видеосъемке объектов вокруг базы. Уточняется, что речь шла в том числе о фотосъемке "важнейшего военного оборудования".
Еще двое граждан Китая - 25-летний Чжан Цзелунь и 24-летний Ван Юйхао - также признали вину в незаконном проникновении на базу 4 января и фотосъемке объектов военной и военно-морской инфраструктуры. Они приговорены к лишению свободы на 12 и 9 месяцев соответственно.
Как подчеркивает телеканал CNN, данные инциденты произошли вскоре после того, как в прошлом году США "тайно выслали" из страны двух сотрудников посольства КНР, после того как они въехали на территорию военной базы в штате Вирджиния, о чем информировало в декабре издание New York Times.