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В США троих китайцев осудили за съемку военных объектов
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РИА Новости

В США троих китайцев осудили за съемку военных объектов

14:16 05.06.2020
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© AP Photo / Jacquelyn MartinСтатуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США
Статуя Фемиды у здания федерального суда в городе Александрия, штат Вирджиния, США
© AP Photo / Jacquelyn Martin
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Троих граждан Китая приговорили в четверг к тюремным срокам от 9 до 12 месяцев за незаконную съемку военных объектов на военно-морской базе США в Ки-Уэсте (штат Флорида), говорится в заявлении офиса прокурора южного округа Флориды.
Отмечается, что к 12 месяцам заключения приговорен 27-летний Ляо Люйю, который признал себя виновным в незаконном проникновении на территорию военно-морской базы 26 декабря прошлого года, а также в фото- и видеосъемке объектов вокруг базы. Уточняется, что речь шла в том числе о фотосъемке "важнейшего военного оборудования".
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Еще двое граждан Китая - 25-летний Чжан Цзелунь и 24-летний Ван Юйхао - также признали вину в незаконном проникновении на базу 4 января и фотосъемке объектов военной и военно-морской инфраструктуры. Они приговорены к лишению свободы на 12 и 9 месяцев соответственно.
Как подчеркивает телеканал CNN, данные инциденты произошли вскоре после того, как в прошлом году США "тайно выслали" из страны двух сотрудников посольства КНР, после того как они въехали на территорию военной базы в штате Вирджиния, о чем информировало в декабре издание New York Times.
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ФлоридаКитайСШАВ мире
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