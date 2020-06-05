МИД не видит препятствий для восстановления экономических связей с Китаем

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. В МИД РФ не видят никаких препятствий для восстановления экономических взаимоотношений между РФ и Китаем, кроме объективных причин, вызванных пандемией коронавируса, рассказал РИА Новости первый зампред фракции "Единая Россия" в Госдуме Адальби Шхагошев по итогам онлайн-встречи внутрифракционной группы с замглавы МИД Игорем Моргуловым.
"По поводу потерь экономических, как все быстро может восстанавливаться непосредственно в восточном направлении, в том числе и в Китае: учитывая взаимоотношения, наши контакты абсолютно надёжны. Понятно, что все понесли потери, где-то тяжелее будет восстанавливаться, где-то легче, но точно взаимоотношения нам позволяют сказать, что кроме объективных причин, которые принесла нам пандемия, субъективных препятствий в МИД не видят для восстановления нормального темпа экономик наших стран", - сказал депутат.
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