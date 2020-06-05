2020-06-05T14:15
2020-06-05T14:15
https://ria.ru/20200605/1572519993.html
СК выясняет обстоятельства пожара в доме на юге Москвы, где погиб человек
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РИА Новости
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РИА Новости
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СК выясняет обстоятельства пожара в доме на юге Москвы, где погиб человек
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости.
Следователи выясняют обстоятельства пожара в жилом доме на юге Москвы
, в результате которого погиб человек, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУ СК
России Юлия Иванова
.
2020-06-05T14:15
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=92683479&type=mp4
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СК выясняет обстоятельства пожара в доме на юге Москвы, где погиб человек
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости.
Следователи выясняют обстоятельства пожара в жилом доме на юге Москвы
, в результате которого погиб человек, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУ СК
России Юлия Иванова
.
Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС
заявили, что один человек погиб, еще одного удалось спасти при пожаре в жилом доме на юге Москвы.
"По предварительным данным, 5 июня в жилом доме произошёл хлопок, в результате которого произошло возгорание. По данному факту... проводится доследственная проверка. Следователи располагают информацией об одном погибшем, точные данные о количестве пострадавших уточняется", - сказала Иванова.
Отмечается, в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.