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2020-06-05T14:15
https://ria.ru/20200605/1572519993.html
СК выясняет обстоятельства пожара в доме на юге Москвы, где погиб человек
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РИА Новости
СК выясняет обстоятельства пожара в доме на юге Москвы, где погиб человек
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства пожара в жилом доме на юге Москвы, в результате которого погиб человек, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.
2020-06-05T14:15
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PT0M25S

СК выясняет обстоятельства пожара в доме на юге Москвы, где погиб человек

14:15 05.06.2020
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© АГН "Москва" / Денис ВоронинРабота пожарно-спасательных подразделений по ликвидации возгорания в жилом доме на улице Дорожная в ЮАО
Работа пожарно-спасательных подразделений по ликвидации возгорания в жилом доме на улице Дорожная в ЮАО
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Работа пожарно-спасательных подразделений по ликвидации возгорания в жилом доме на улице Дорожная в ЮАО
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Следователи выясняют обстоятельства пожара в жилом доме на юге Москвы, в результате которого погиб человек, сообщила журналистам старший помощник руководителя столичного ГСУ СК России Юлия Иванова.
Ранее в пресс-службе столичного главка МЧС заявили, что один человек погиб, еще одного удалось спасти при пожаре в жилом доме на юге Москвы.
"По предварительным данным, 5 июня в жилом доме произошёл хлопок, в результате которого произошло возгорание. По данному факту... проводится доследственная проверка. Следователи располагают информацией об одном погибшем, точные данные о количестве пострадавших уточняется", - сказала Иванова.
Отмечается, в настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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Юлия ИвановаСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
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