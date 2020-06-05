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2020-06-05T14:08
https://ria.ru/20200605/1572519497.html
Мосгорсуд снизил срок ареста журналиста Ильи Азара
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РИА Новости

Мосгорсуд снизил срок ареста журналиста Ильи Азара

14:08 05.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗдание Московского городского суда
Здание Московского городского суда
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Здание Московского городского суда. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Мосгорсуд в пятницу с 15 до 10 суток снизил срок административного ареста журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Ильи Азара, задержанного за одиночный пикет в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев.
"Суд посчитал излишним наказание в 15 суток и снизил до 10, квалифицировав действия Азара как участие в пикетной очереди", - рассказал собеседник агентства.
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Азар получил 15 суток административного ареста 28 мая за одиночный пикет в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Тверской суд мотивировал свое решение тем, что во время пандемии все публичные мероприятия в столице запрещены из санитарных соображений.
Позднее некоторые коллеги Азара вышли на пикеты уже в защиту его самого, на них тоже составили административные протоколы.
Создателя паблика "Омбудсмен полиции" 8 мая арестовали на два месяца по уголовному делу о вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего полицейского. Кроме того, Воронцов проходит еще как минимум по двум уголовным делам: о распространении порно и фейка на тему коронавируса. Виновным себя он не считает.
Воронцов позиционирует свой проект "Омбудсмен полиции" как правозащитный и направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ. Во "ВКонтакте" у проекта более 380 тысяч подписчиков, в Telegram и Instagram – в общей сложности еще почти 150 тысяч.
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