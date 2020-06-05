Мосгорсуд снизил срок ареста журналиста Ильи Азара

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Мосгорсуд в пятницу с 15 до 10 суток снизил срок административного ареста журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Ильи Азара, задержанного за одиночный пикет в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев.
"Суд посчитал излишним наказание в 15 суток и снизил до 10, квалифицировав действия Азара как участие в пикетной очереди", - рассказал собеседник агентства.
Азар получил 15 суток административного ареста 28 мая за одиночный пикет в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Тверской суд мотивировал свое решение тем, что во время пандемии все публичные мероприятия в столице запрещены из санитарных соображений.
Позднее некоторые коллеги Азара вышли на пикеты уже в защиту его самого, на них тоже составили административные протоколы.
Создателя паблика "Омбудсмен полиции" 8 мая арестовали на два месяца по уголовному делу о вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего полицейского. Кроме того, Воронцов проходит еще как минимум по двум уголовным делам: о распространении порно и фейка на тему коронавируса. Виновным себя он не считает.
Воронцов позиционирует свой проект "Омбудсмен полиции" как правозащитный и направленный на отстаивание интересов рядовых сотрудников МВД РФ. Во "ВКонтакте" у проекта более 380 тысяч подписчиков, в Telegram и Instagram – в общей сложности еще почти 150 тысяч.