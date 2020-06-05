Мосгорсуд снизил срок ареста журналиста Ильи Азара

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Мосгорсуд в пятницу с 15 до 10 суток снизил срок административного ареста журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Мосгорсуд в пятницу с 15 до 10 суток снизил срок административного ареста журналиста "Новой газеты" и муниципального депутата района Хамовники Ильи Азара , задержанного за одиночный пикет в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев.

"Суд посчитал излишним наказание в 15 суток и снизил до 10, квалифицировав действия Азара как участие в пикетной очереди", - рассказал собеседник агентства.

Азар получил 15 суток административного ареста 28 мая за одиночный пикет в поддержку создателя паблика "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова. Тверской суд мотивировал свое решение тем, что во время пандемии все публичные мероприятия в столице запрещены из санитарных соображений.

Позднее некоторые коллеги Азара вышли на пикеты уже в защиту его самого, на них тоже составили административные протоколы.

Создателя паблика "Омбудсмен полиции" 8 мая арестовали на два месяца по уголовному делу о вымогательстве 300 тысяч рублей у бывшего полицейского. Кроме того, Воронцов проходит еще как минимум по двум уголовным делам: о распространении порно и фейка на тему коронавируса. Виновным себя он не считает.