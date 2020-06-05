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2020-06-05T14:01
https://ria.ru/20200605/1572519120.html
Более 20 миллионов деревьев высадили в рамках акции "Сад памяти"
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РИА Новости

Более 20 миллионов деревьев высадили в рамках акции "Сад памяти"

14:01 05.06.2020
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМосква
Москва
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Свыше 20 миллионов деревьев высажено в рамках акции "Сада памяти", заявила заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Елена Панова.
"На сегодняшний день уже высажено свыше 20 миллионов, 22 июня мы рассчитываем достичь цифру в 27 миллионов. Было непросто в условиях пандемии выполнить эту задачу, но благодаря большой работе, проделанной волонтёрами, все получилось", - приведены слова Пановой на сайте стопкоронавирус.рф.
Акция "Сад памяти" приурочена ко Дню Победы. "Народный подвиг стоил огромных жертв: 27 миллионов человек погибли, в память о каждом из них будут высажены 27 миллионов деревьев", - пояснила она.
"На примере этой акции очевидно, что в России появилась и развивается экологическая культура, особенно ценно, что большая часть волонтёров – молодежь и дети. За ними будущее. И, безусловно, они могут помочь и помогают природе", - добавила Панова.
Она уточнила, что экологическими волонтерами за 2019 год было собрано более 700 тонн мусора, высажено более 35 миллионов деревьев, очищено от мусора и бытовых отходов 340 километров береговых линий рек и озер, обустроено 240 экотуристических троп.
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Новости - ЭкологияДень ПобедыОбщество
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