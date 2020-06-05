Более 20 миллионов деревьев высадили в рамках акции "Сад памяти"

Она уточнила, что экологическими волонтерами за 2019 год было собрано более 700 тонн мусора, высажено более 35 миллионов деревьев, очищено от мусора и бытовых отходов 340 километров береговых линий рек и озер, обустроено 240 экотуристических троп.