Источник: Россия предпринимает конкретные шаги для урегулирования в Ливии

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Москва предпринимает конкретные шаги для прекращения огня в Ливии, находится в контакте по этой теме со всеми участниками как внутри страны, так и внешними игроками, заявил РИА Новости источник в российском МИД.
В среду Москву для переговоров с российским МИД посетила делегация правительства нацсогласия Ливии. Вице-премьер ПНС Ахмет Майтыг по итогам встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и спецпредставителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел Михаилом Богдановым заявил, что военная эскалация в Ливии снизится в ближайшие несколько дней "благодаря усилиям дипломатии РФ".
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"Российская сторона заявила на переговорах, в том числе Сергей Викторович Лавров, что важно добиваться прекращения боевых действий и начала переговоров. Это не просто призывы, но и конкретные шаги, которые мы предпринимаем на этом направлении в контактах со всеми ливийскими сторонами, в том числе и с Триполи, и с востоком страны, со всеми политическими силами", - сказал источник РИА Новости, присутствовавший на встрече.
Собеседник агентства подчеркнул, что эти шаги предпринимаются "и с внешними игроками". "В том числе, в рамках берлинского процесса, где и американцы участвовали, мы с ними в контакте были и согласовывали документы конференции. С ними и с европейскими партнерами", - добавил он.
После свержения и убийства ливийского лидера Муамара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия во главе с Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Хафтаром, который с апреля 2019 года не прекращает попыток захватить Триполи.
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В Берлине 19 января прошла международная конференция по Ливии с участием России, США, Турции, Египта и ряда других стран, а также ЕС и ООН. Главным итогом конференции стал призыв ее участников к прекращению огня в Ливии и обязательство воздержаться от вмешательства в конфликт, соблюдая эмбарго на поставку вооружений сторонам. Кроме того, участники встречи предложили создать комитет по контролю за выполнением договоренности о прекращении огня.
В Женеве проходили переговоры военной комиссии 5+5: в состав комиссии вошли пять старших офицеров со стороны Правительства национального согласия и пять старших офицеров из Ливийской национальной армии. Переговоры шли под руководством спецпосланника ООН по Ливии Гасана Саламе и главы миссии ООН по поддержке в Ливии. Второй раунд консультаций завершился 23 февраля. Во вторник Миссия ООН в Ливии (UNSMIL) заявила, что стороны конфликта в стране согласились возобновить переговоры военного комитета (5+5).
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