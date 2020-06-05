Источник: Россия предпринимает конкретные шаги для урегулирования в Ливии

"Российская сторона заявила на переговорах, в том числе Сергей Викторович Лавров, что важно добиваться прекращения боевых действий и начала переговоров. Это не просто призывы, но и конкретные шаги, которые мы предпринимаем на этом направлении в контактах со всеми ливийскими сторонами, в том числе и с Триполи, и с востоком страны, со всеми политическими силами", - сказал источник РИА Новости, присутствовавший на встрече.