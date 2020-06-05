В ГП оценили ситуацию с нарушением законов в экологической сфере

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. В России за первые четыре месяца этого года возбуждено 438 уголовных дел по преступлениям в сфере экологии, сообщает пресс-служба В России за первые четыре месяца этого года возбуждено 438 уголовных дел по преступлениям в сфере экологии, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ

По информации ведомства, за 4 месяца прокурорами выявлено 95 тысяч нарушений законов в экологической сфере, в связи с чем на правовые акты принесено 4,5 тысячи протестов, в суды предъявлено более 8 тысяч исков и заявлений, внесено 28 тысяч представлений, объявлено 4 тысячи предостережений. По результатам прокурорских проверок к дисциплинарной ответственности привлечены 13 тысяч должностных лиц органов власти и природопользователей, а 7 тысяч – к административной.

"В органы расследования направлено 579 материалов для решения вопроса об уголовном преследовании, в связи с чем возбуждено 438 уголовных дел", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в результате прокурорского вмешательства организована работа по ликвидации более 11 тысяч несанкционированных свалок, в том числе 8,1 тысячи – в населенных пунктах, 289 – в лесных и 430 – в водоохранных зонах.