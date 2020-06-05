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2020-06-05T13:56
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В ГП оценили ситуацию с нарушением законов в экологической сфере
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РИА Новости

В ГП оценили ситуацию с нарушением законов в экологической сфере

13:56 05.06.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. В России за первые четыре месяца этого года возбуждено 438 уголовных дел по преступлениям в сфере экологии, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
По информации ведомства, за 4 месяца прокурорами выявлено 95 тысяч нарушений законов в экологической сфере, в связи с чем на правовые акты принесено 4,5 тысячи протестов, в суды предъявлено более 8 тысяч исков и заявлений, внесено 28 тысяч представлений, объявлено 4 тысячи предостережений. По результатам прокурорских проверок к дисциплинарной ответственности привлечены 13 тысяч должностных лиц органов власти и природопользователей, а 7 тысяч – к административной.
"В органы расследования направлено 579 материалов для решения вопроса об уголовном преследовании, в связи с чем возбуждено 438 уголовных дел", - отмечается в сообщении.
Кроме того, в результате прокурорского вмешательства организована работа по ликвидации более 11 тысяч несанкционированных свалок, в том числе 8,1 тысячи – в населенных пунктах, 289 – в лесных и 430 – в водоохранных зонах.
Отмечается, что ежегодно в водные объекты России сбрасывается более 50 кубических километров сточных вод. По итогам прокурорских проверок всех водопользователей в суды направлено 1,5 тысячи исков, возбуждено 41 уголовное дело, в соответствие с требованиями приведено 88 очистных сооружений, построено 12 новых.
Специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, председатель Попечительского совета Российского военно-исторического общества Сергей Иванов
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