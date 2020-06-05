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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T13:55
https://ria.ru/20200605/1572518710.html
Зеленский напомнил украинцам о важности ношения масок
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571726041_0:0:3070:1727_1036x0_80_0_0_d9a1df0ada6b79bf784606cca56068a6.jpg
РИА Новости

Зеленский напомнил украинцам о важности ношения масок

13:54 05.06.2020 (обновлено: 13:55 05.06.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 5 июн - РИА Новости. Легкомыслие в отношении средств защиты несет большую угрозу во время пандемии COVID-19, заявил в пятницу на совещании по противодействию распространению коронавируса президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский в среду выпил кофе в помещении одного из кафе в Хмельницком, несмотря на то, что из-за пандемии коронавируса COVID-19 размещение гостей в заведениях разрешено пока только на летних площадках, полноценная работа мест общественного питания разрешена только с 5 июня. Ни на Зеленском, ни на других запечатленных на фото людях не было медицинской маски. Фото президента опубликовано в Facebook его офиса. Штраф за нарушение карантина на Украине составляет 17 тысяч гривен (более 630 долларов). Сам Зеленский заявил, что готов заплатить штраф, если нарушил карантин.
"Надо напоминать людям, что легкомыслие в отношении средств защиты несет большую угрозу во время эпидемии COVID-19. Найти баланс между возвращением к нормальной жизни и безопасностью сложно. Невидимая опасность - худшая, потому что сегодня ты не видишь смысла в маске, а завтра растет число больных", - цитирует Зеленского пресс-служба главы государства.
Премьер-министр Денис Шмыгаль подчеркнул, что на Украине уже третий день подряд растет число подтвержденных случаев COVID-19. "В правительстве отмечают: если такая тенденция сохранится и дальше, то смягчение карантина может привести к ухудшению эпидемиологической ситуации в стране. Правительство все еще идет по выбранному плану смягчения ограничительных мер, однако при условии серьезного ухудшения эпидемиологической ситуации график может быть изменен", - сообщается на сайте президента.
В то же время, по данным пресс-службы, в штабе операции объединенных сил Украины с 10 июня готовятся к открытию КПП на линии соприкосновения в Донбассе.
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Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. Также кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией. На первом из пяти этапов ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров. Двадцать второго мая на Украине стартовал второй этап, на котором в стране возобновили работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады.
С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина - разрешили работу бассейнов и спортзалов, а также возобновили движение железнодорожного транспорта и межобластные перевозки автотранспортом. Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение об очередном смягчении карантина из-за благополучной ситуации с коронавирусом, в том числе с 5 июня возобновляется внутреннее авиасообщение, полноценно заработают места общественного питания в большинстве регионов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаДенис ШмыгальКоронавирус COVID-19КоронавирусыВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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