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2020-06-05T13:54
https://ria.ru/20200605/1572518665.html
Глава РВК Повалко не признает вину по делу о злоупотреблении полномочиями
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РИА Новости

Глава РВК Повалко не признает вину по делу о злоупотреблении полномочиями

13:54 05.06.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк Александр Повалко
 Александр Повалко
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Александр Повалко. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Глава Российской венчурной компании (РВК) Александр Повалко не признает вину в злоупотреблении полномочиями и добивается ареста, сообщил РИА Новости его адвокат Георгий Антонов.
Следствие предъявило Повалко обвинение по части 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий) и просит его ареста.
"Компания выдала заем дочерней структуре для покупки акций - 5 миллионов долларов. Компания два отдала, а три осталась еще должна, срок исполнения сделки - 2022 год. Его обвиняют в том, что он должен был принять меры для скорейшего возвращения долга. Как можно признать вину, если срок исполнения - 2022 год?" - заявил адвокат.
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Ранее в пресс-службе РВК сообщили РИА Новости, что следственные органы проводят проверку и изучают документы в офисе компании, в фокусе их внимания "исторический" портфель РВК, сделки 2012-2016 года. По данным источника РИА Новости, проверка может быть связана с делом по инвестициям в компанию Alion в 2012 году.
Речь идет об инвестициях РВК в Alion Energy, которая разрабатывает и строит в разных странах мира солнечные электростанции. По этой сделке уже проходит расследование, инициированное РВК. По версии следствия, соучредитель фонда Bright capital Михаил Чучкевич, "будучи в сговоре" с директором департамента инвестиций РВК, предоставил членам совета директоров РВК "ложные сведения", которые и побудили их согласиться на вложение средств в Alion Energy. А потом, по версии следствия, фигуранты вывели эти деньги на счета других подконтрольных фирм.
По мнению обвинения, Чучкевич, будучи членом совета директоров американской Alion Energy, нанес РВК ущерб на 22,7 миллиона долларов. Чучкевич был арестован по обвинению в мошенничестве, однако после вмешательства бизнес-омбудсмена Бориса Титова в марте 2019 года был выпущен из СИЗО под подписку о невыезде.
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Сторона защиты тогда заявляла, что в Alion Energy вложились несколько американских и европейских венчурных фондов, а общая сумма инвестиций, включая российские, составила около 70 миллионов долларов. С 2017 года компания выполняет контракты на строительство и обслуживание солнечных электростанций в Мексике, Бразилии, Индии, и средства начнут возвращаться инвесторам после выхода на самоокупаемость. Никто из остальных фондов, заявляла защита, претензий не предъявляет.
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Александр ПовалкоГеоргий АнтоновБорис ТитовРоссийская венчурная компанияМексикаБразилияИндияПроисшествия
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