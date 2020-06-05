В Липецкой области с 8 июня начнут снимать ограничения из-за COVID-19

Здание Областной администрации и Кафедрального собора на Соборной площади в Липецке. Архивное фото

Здание Областной администрации и Кафедрального собора на Соборной площади в Липецке

ВОРОНЕЖ, 5 июн - РИА Новости. Власти Власти Липецкой области с 8 июня начинают снимать действующие в регионе из-за коронавируса ограничения, сообщает в пятницу обладминистрация.

Власти Липецкой области 30 марта объявили о введении в регионе режима всеобщей самоизоляции из-за коронавируса. С 17 апреля глава областной администрации Игорь Артамонов ввел пропускной режим в Липецке Ельце , Задонске и Чаплыгине. С 21 апреля пропускной режим ввели в Лебедяни, 30 апреля продлили до 12 мая режим самоизоляции, а с 6 мая в регионе действует масочный режим.

В конце мая власти продлили ряд ограничений в регионе до 20 июня: в частности, продлена самоизоляция для людей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями, продолжает действовать масочный режим в общественных местах.

"Липецкая область переходит к первому этапу снятия ограничений. С 8 июня возобновится работа салонов красоты, предприятий, оказывающих бытовые услуг. Следующий этап будет возможен при коэффициенте распространения (COVID-19) 0,8", - говорится в сообщении. Сейчас коэффициент распространения корнавирусной инфекции в регионе - 0,9.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек инфицированный может заразить до момента изоляции.

Всего в Липецкой области выявлено 2452 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 892 человека, восемь умерли.

Население Липецкой области составляет 1,139 миллиона человек.