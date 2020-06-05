Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T13:52
https://ria.ru/20200605/1572518528.html
В Липецкой области с 8 июня начнут снимать ограничения из-за COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/148862/06/1488620606_436:0:3485:1715_1036x0_80_0_0_549681757dac553e248a12d138386b5d.jpg
РИА Новости

В Липецкой области с 8 июня начнут снимать ограничения из-за COVID-19

13:52 05.06.2020
941
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗдание Областной администрации и Кафедрального собора на Соборной площади в Липецке
Здание Областной администрации и Кафедрального собора на Соборной площади в Липецке
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Здание Областной администрации и Кафедрального собора на Соборной площади в Липецке. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 5 июн - РИА Новости. Власти Липецкой области с 8 июня начинают снимать действующие в регионе из-за коронавируса ограничения, сообщает в пятницу обладминистрация.
Власти Липецкой области 30 марта объявили о введении в регионе режима всеобщей самоизоляции из-за коронавируса. С 17 апреля глава областной администрации Игорь Артамонов ввел пропускной режим в Липецке, Ельце, Задонске и Чаплыгине. С 21 апреля пропускной режим ввели в Лебедяни, 30 апреля продлили до 12 мая режим самоизоляции, а с 6 мая в регионе действует масочный режим.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
В конце мая власти продлили ряд ограничений в регионе до 20 июня: в частности, продлена самоизоляция для людей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями, продолжает действовать масочный режим в общественных местах.
"Липецкая область переходит к первому этапу снятия ограничений. С 8 июня возобновится работа салонов красоты, предприятий, оказывающих бытовые услуг. Следующий этап будет возможен при коэффициенте распространения (COVID-19) 0,8", - говорится в сообщении. Сейчас коэффициент распространения корнавирусной инфекции в регионе - 0,9.
Этапы снятия ограничений в российских регионах
18 мая, 15:44Распространение нового коронавируса
Этапы снятия ограничений в российских регионах
Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек инфицированный может заразить до момента изоляции.
Всего в Липецкой области выявлено 2452 случая новой коронавирусной инфекции. Выздоровели 892 человека, восемь умерли.
Население Липецкой области составляет 1,139 миллиона человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
15 мая, 22:13Распространение нового коронавируса
Темпы распространения и летальность COVID-19 в России и Москве
220010
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Игорь АртамоновЛипецкая областьОбщество
Рекомендуем
Врач в госпитале COVID-19 в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
В Минздраве рассказали, какие регионы вызывают тревогу из-за COVID-19
Юлия Норкина
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Сельское кладбище
Троицкая родительская суббота 2020 - что можно и чего нельзя делать
Медицинские маски
ВОЗ пересмотрела рекомендации об использовании масок
Красная площадь в Москве
Собянин анонсировал "радикальные решения" по снятию ограничений
Юлия Норкина
СМИ назвали причину смерти Юлии Норкиной
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве
МИД прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии
Инспектор ДПС во время проверки цифровых пропусков у водителей
В России хотят изменить правила медосвидетельствования для водителей
Девушка после измерения температуры при входе в лечебное учреждение
Консультации у врачей в Подмосковье будут проходить по новым правилам
Сливочное масло
В сливочном масле нашли патогенные бактерии
Министр просвещения РФ Сергей Кравцов
Кравцов заявил, что ситуация с ЕГЭ поменялась в лучшую сторону
Военнослужащие РФ и Турции патрулируют участок трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
В России ответили на призыв США "убраться" с Ближнего Востока
Дипломат, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин
Против Николая Платошкина возбудили уголовное дело
Пермь
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Офицеры полиции Баффало толкнули мужчину во время акции протеста
В Баффало все полицейские ушли из спецподразделения в знак протеста
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:17В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 4022
08:17В Калифорнии три человека погибли при крушении самолета
08:13Рослесхоз оценил угрозу нашествия шелкопряда в Сибири
08:00Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
07:57В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
07:50Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44В Бразилии запретили рейды полиции в фавелах Рио-де-Жанейро
07:43В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19
07:35В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
07:33В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
07:23В Идлибе погиб турецкий военный
06:52В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19
06:27В США разбился двухмоторный самолет
06:24Байден раскритиковал Трампа за упоминание Джорджа Флойда
06:16В России за сутки потушили 24 лесных пожара
06:11В Перу не менее 212 заключенных умерли от COVID-19
06:08В Южной Корее за сутки выявили 51 случай COVID-19
06:06В Китае выявили пять новых случаев COVID-19
06:05Пушков спрогнозировал развитие ситуации с беспорядками в США
06:05СМИ: Байден набрал голоса для официального выдвижения в президенты
Лента новостейМолния