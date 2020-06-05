Лукашенко отметил улучшение отношений с ЕС

МИНСК, 5 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что отношения Минска с Евросоюзом становятся более прагматичными, равноправными и продуктивными, а с НАТО - все более доверительными.

Данное заявление Лукашенко сделал на переговорах с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном , который посещает Белоруссию с первым официальным визитом.

На встрече белорусский президент отметил, что Венгрия является самым близким для Белоруссии партнером в Евросоюзе. "Как никто другой, понимает нас и способствует углублению наших отношений с ЕС. За последние годы они значительно улучшились, стали более прагматичными, равноправными и продуктивными. Большая заслуга в этом наших друзей из Будапешта и лично премьер-министра Виктора Орбана", - заявил Лукашенко.

По его словам, обе страны заинтересованы в развитии программы ЕС "Восточное партнерство" как созидательной инициативы, ориентированной на экономический рост. "Причем инициативы, которая не ущемляет ничьих интересов", - подчеркнул Лукашенко.