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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T13:53
https://ria.ru/20200605/1572518423.html
Голикова призвала вузы готовиться к продолжению дистанционного обучения
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571332952_0:108:2908:1743_1036x0_80_0_0_5516081c80954f76ece0cc9a1c870af2.jpg
РИА Новости

Голикова призвала вузы готовиться к продолжению дистанционного обучения

13:52 05.06.2020 (обновлено: 13:53 05.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что пока неясно, что ждет страну осенью в условиях распространения коронавируса, вузам страны надо готовиться и к продолжению дистанционного обучения.
"Не хотела я об этом говорить, но не могу не сказать, в силу того, что возглавляю оперативную работу по борьбе с коронавирусом. Мы не знаем с вами, уважаемые коллеги, что нас ждет осенью. Конечно, мы ко всему готовимся, конечно, мы с учетом опыта, приобретенного весной, хотим более достойно пройти период осенне-зимний", - сказала Голикова на заседании правления Российского Союза ректоров.
Она отметила, что вузам в России нужно быть готовым к возможному дистанционному образованию, к тем вызовам, которые могут встать перед страной еще раз.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Президент РФ Владимир Путин
21 мая, 14:29
Путин: опыт дистанционного обучения обязательно пригодится в будущем
92011440
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Распространение нового коронавирусаНавигатор абитуриентаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыТатьяна ГоликоваОбразование - ОбществоОбщество
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