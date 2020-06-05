Голикова призвала вузы готовиться к продолжению дистанционного обучения

"Не хотела я об этом говорить, но не могу не сказать, в силу того, что возглавляю оперативную работу по борьбе с коронавирусом. Мы не знаем с вами, уважаемые коллеги, что нас ждет осенью. Конечно, мы ко всему готовимся, конечно, мы с учетом опыта, приобретенного весной, хотим более достойно пройти период осенне-зимний", - сказала Голикова на заседании правления Российского Союза ректоров.