В Москве начался сильный ливень с грозой

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Сильный ливень обрушился на Москву днем в пятницу, гремит гром, порывистый ветер сильно раскачивает деревья, передает корреспондент РИА Новости.
Сильный ливень обрушился на Москву в пятницу днем, местами гремит гром. Порывистый ветер сильно раскачивает деревья и сметает воду с тротуаров, вода скапливается на улицах и на проезжей части.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил РИА Новости, что в пятницу во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди с грозами, при грозе ветер будет порывистым.
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