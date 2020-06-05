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2020-06-05T13:48
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В Москве начался сильный ливень с грозой
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РИА Новости

В Москве начался сильный ливень с грозой

13:47 05.06.2020 (обновлено: 13:48 05.06.2020)
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкВ Москве возобновили работу парки
В Москве возобновили работу парки
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Сильный ливень обрушился на Москву днем в пятницу, гремит гром, порывистый ветер сильно раскачивает деревья, передает корреспондент РИА Новости.
Сильный ливень обрушился на Москву в пятницу днем, местами гремит гром. Порывистый ветер сильно раскачивает деревья и сметает воду с тротуаров, вода скапливается на улицах и на проезжей части.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил РИА Новости, что в пятницу во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди с грозами, при грозе ветер будет порывистым.
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