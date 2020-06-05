Кубанская епархия назвала странным поведение местных властей из-за храмов

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. В Кубанской митрополии назвали странным поведение местных властей, которые, несмотря на обращение верующих, так и не подняли вопрос об открытии храмов, заявил РИА Новости представитель епархии священник Вячеслав Клименко.

С 11 апреля из-за распространения коронавируса на Кубани по распоряжению санпинслужб закрыт доступ мирянам в храмы - их в Краснодарском крае более 400. Службы во многих приходах проводятся на улице с соблюдением всех санитарных норм. В конце мая митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор попросил власти региона открыть храмы для мирян с 8 июня - после празднования Троицы.

"На сегодняшний день ни на одном заседании оперативного штаба данный вопрос не поднимался, что кажется странным. Мы не можем требовать особого отношения к себе. Наоборот, делаем все возможное для сохранения здоровья прихожан, для оказания помощи нуждающимся. Поэтому мы недоумеваем, как обращение митрополита Исидора от лица всех кубанских архиереев, духовенства и верующих (по данным "Центра политического анализа" на февраль 2019 года, православными верующими на Кубани могут являться до 67,15% населения Краснодарского края) может так долго оставаться без внимания?" - сказал Клименко.

Он отметил, что аналогичное письмо с просьбой открыть храмы получил и главный санитарный врач Краснодарского края. Однако, по словам Клименко, ответа на него пока что не было.