Кубанская епархия назвала странным поведение местных властей из-за храмов

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. В Кубанской митрополии назвали странным поведение местных властей, которые, несмотря на обращение верующих, так и не подняли вопрос об открытии храмов, заявил РИА Новости представитель епархии священник Вячеслав Клименко.
С 11 апреля из-за распространения коронавируса на Кубани по распоряжению санпинслужб закрыт доступ мирянам в храмы - их в Краснодарском крае более 400. Службы во многих приходах проводятся на улице с соблюдением всех санитарных норм. В конце мая митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор попросил власти региона открыть храмы для мирян с 8 июня - после празднования Троицы.
"На сегодняшний день ни на одном заседании оперативного штаба данный вопрос не поднимался, что кажется странным. Мы не можем требовать особого отношения к себе. Наоборот, делаем все возможное для сохранения здоровья прихожан, для оказания помощи нуждающимся. Поэтому мы недоумеваем, как обращение митрополита Исидора от лица всех кубанских архиереев, духовенства и верующих (по данным "Центра политического анализа" на февраль 2019 года, православными верующими на Кубани могут являться до 67,15% населения Краснодарского края) может так долго оставаться без внимания?" - сказал Клименко.
Он отметил, что аналогичное письмо с просьбой открыть храмы получил и главный санитарный врач Краснодарского края. Однако, по словам Клименко, ответа на него пока что не было.
"Даже после публикаций в СМИ никакой реакции не видно. Ни положительной, ни отрицательной. Поэтому лично мне не верится, что это просто помощники не передали письмо тому, кому оно адресовано. Люди мне в соцсетях задают сотни вопросов типа: "Батюшка, если они даже на обращения таких высокопоставленных лиц не реагируют, можем ли мы вообще надеяться, что они услышат простой народ?". Это не вопросы политики, абсолютно. На мой взгляд, это вопросы человеческого воспитания, уважения, элементарного уровня культуры", - подчеркнул он.