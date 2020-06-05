В Австралии запретили антирасистскую акцию протеста в Сиднее

Ранее полиция австралийского штата обратилась в Верховный суд, чтобы запретить проведение в Сиднее акций движения Black Lives Matter в связи с гибелью в США афроамериканца Джорджа Флойда. Глава полиции штата Мик Фуллер пояснил, что претензии властей к организаторам марша состоят в нарушении санитарных норм, принятых в рамках борьбы с коронавирусом. Он сообщил, что предыдущие акции начинались с заявки на 50 человек, но затем число участников увеличивалось до 10 тысяч.
Судья Десмонд Фаган заявил, что было бы "неразумным" разрешить проведение акции, когда для сдерживания эпидемии было принесено уже столько жертв.
Протесты запланированы в субботу в ряде других австралийских городов. В частности, в Брисбене, Мельбурне и Аделаиде.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе в результате задержания полицией афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, одного из них обвинили в убийстве, а остальных в пособничестве.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф