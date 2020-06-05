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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T13:45
https://ria.ru/20200605/1572518004.html
В Австралии запретили антирасистскую акцию протеста в Сиднее
https://cdn23.img.ria.ru/images/151989/57/1519895798_0:364:2790:1933_1036x0_80_0_0_b8f0f53136693f803354e7ceccfed8ce.jpg
РИА Новости

В Австралии запретили антирасистскую акцию протеста в Сиднее

13:45 05.06.2020
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкСидней
Сидней
© РИА Новости / Александр Юрьев
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Сидней. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Верховный суд штата Новый Южный Уэльс запретил запланированные на субботу в Сиднее акции движения Black Lives Matter, поскольку высока угроза распространения коронавируса, сообщает телеканал 9 News.
Ранее полиция австралийского штата обратилась в Верховный суд, чтобы запретить проведение в Сиднее акций движения Black Lives Matter в связи с гибелью в США афроамериканца Джорджа Флойда. Глава полиции штата Мик Фуллер пояснил, что претензии властей к организаторам марша состоят в нарушении санитарных норм, принятых в рамках борьбы с коронавирусом. Он сообщил, что предыдущие акции начинались с заявки на 50 человек, но затем число участников увеличивалось до 10 тысяч.
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Судья Десмонд Фаган заявил, что было бы "неразумным" разрешить проведение акции, когда для сдерживания эпидемии было принесено уже столько жертв.
Протестная акция в столице Австралии Канберре в пятницу собрала не менее 2 тысяч человек, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Протесты запланированы в субботу в ряде других австралийских городов. В частности, в Брисбене, Мельбурне и Аделаиде.
По городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе в результате задержания полицией афроамериканца Джорджа Флойда. В интернете появились видео, на которых полицейские надели на Флойда наручники, повалили его и навалились на него втроем, причем один из них наступил ему коленом на шею. Флойд на видео несколько раз говорит, что не может дышать, потом затихает. Он умер в реанимации. После начала беспорядков уволили четырех полицейских, одного из них обвинили в убийстве, а остальных в пособничестве.
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Распространение нового коронавирусаБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаКоронавирус COVID-19КанберраМиннеаполисАвстралияАделаидаСШАВ мире
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