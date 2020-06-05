Сергей Лазарев пытается выбраться из любовного лабиринта в новом клипе

"Мы порой попадаем в лабиринт своих чувств. И не всегда находим выход. Мы часто боимся признаться себе или второй половинке в чувствах, потому что переживаем, что ответ будет – нет! Как часто любовь находится на расстоянии вытянутой руки, но мы ее не видим или не хотим видеть. Любовь часто не награда, а наказание. Обожать на расстоянии, но бояться сказать лично – так знакомо каждому. Я все же желаю каждому найти выход", – написал Лазарев в инстаграме.