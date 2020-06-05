Сергей Лазарев пытается выбраться из любовного лабиринта в новом клипе

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Певец Сергей Лазарев опубликовал на YouTube клип на песню "Лабиринт" из альбома исполнителя "Это я", представленного осенью прошлого года.
"Мы порой попадаем в лабиринт своих чувств. И не всегда находим выход. Мы часто боимся признаться себе или второй половинке в чувствах, потому что переживаем, что ответ будет – нет! Как часто любовь находится на расстоянии вытянутой руки, но мы ее не видим или не хотим видеть. Любовь часто не награда, а наказание. Обожать на расстоянии, но бояться сказать лично – так знакомо каждому. Я все же желаю каждому найти выход", – написал Лазарев в инстаграме.
Действие происходит в гостинице. Сергей Лазарев сидит в номере и наблюдает в режиме реального времени за девушкой (Ксения Москаленко), в которую безответно влюблен, с помощью телевизора и видеомагнитофона. Но затем обнаруживает, что их чувства взаимны. Герои начинают делать все возможное, чтобы быть вместе.
Режиссер клипа – Алексей Куприянов, который работал с Егором Кридом, Еленой Темниковой, группами Burito, ВИА Гра и другими исполнителями.
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