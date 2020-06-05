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2020-06-05T14:10
https://ria.ru/20200605/1572517785.html
Меркель обсудила с Сарраджем ситуацию в Ливии
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РИА Новости

Меркель обсудила с Сарраджем ситуацию в Ливии

13:40 05.06.2020 (обновлено: 14:10 05.06.2020)
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© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Ангела Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель
© AP Photo / Markus Schreiber
БЕРЛИН, 5 июн - РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель обсудила с главой правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем ситуацию в Ливии, подчеркнула необходимость вернуться к политическому процессу урегулирования, говорится в сообщении пресс-службы правительства Германии.
"Канцлер Ангела Меркель провела сегодня переговоры по телефону с председателем ПНС Ливии Файезом Сарраджем. Они обсудили текущую политическую и военную ситуацию в ливийском конфликте. Канцлер приветствовала тот факт, что конфликтующие стороны согласились возобновить переговоры под эгидой ООН о прекращении огня в соответствии с договоренностями берлинской ливийской конференции. Она подчеркнула необходимость параллельного оживления процесса политических переговоров. Германия все еще готова поддержать их", - говорится в сообщении.
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