Меркель обсудила с Сарраджем ситуацию в Ливии

"Канцлер Ангела Меркель провела сегодня переговоры по телефону с председателем ПНС Ливии Файезом Сарраджем. Они обсудили текущую политическую и военную ситуацию в ливийском конфликте. Канцлер приветствовала тот факт, что конфликтующие стороны согласились возобновить переговоры под эгидой ООН о прекращении огня в соответствии с договоренностями берлинской ливийской конференции. Она подчеркнула необходимость параллельного оживления процесса политических переговоров. Германия все еще готова поддержать их", - говорится в сообщении.