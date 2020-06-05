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Культура
2020-06-05T13:32
https://ria.ru/20200605/1572517334.html
В "Союзмультфильме" прокомментировали новый эскиз Волка из "Ну, погоди!"
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РИА Новости

В "Союзмультфильме" прокомментировали новый эскиз Волка из "Ну, погоди!"

13:32 05.06.2020
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© РИА Новости / И. Бреннер / Перейти в фотобанкКадр из мультфильма "Ну, погоди!"
Кадр из мультфильма Ну, погоди!
© РИА Новости / И. Бреннер
Перейти в фотобанк
Кадр из мультфильма "Ну, погоди!". Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Эскиз Волка из "Ну, погоди!" с новой внешностью, попавший ранее в сеть, не является окончательным выбором, это один из вариантов, над визуальным решением которого "Союзмультфильм" активно продолжает работать, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии в пятницу.
Ранее в сети появился один из эскизов возможного образа Волка из "Ну, погоди!", который раскритиковали из-за обновленного внешнего вида.
"Мы не можем комментировать попавший в соцсети эскиз, так как он не окончательный, и это один из вариантов. Киностудия "Союзмультфильм" активно работает над визуальным решением нового мультсериала "Ну, погоди!". Поскольку новый мультсериал будет не прямым продолжением популярной классической версии, созданной режиссером Вячеславом Котеночкиным, а перезапуском (ребутом), то творческая группа проекта находится в поиске современного графического стиля", - говорится в сообщении.
Как рассказали в пресс-службе, на данный момент уже создано более 50 разных эскизов Волка, а работа над первыми сериями проекта продолжается.
Ранее председатель правления киностудии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева заявляла, что киностудия планирует выпустить не менее 52 серий мультсериала, который будет создан в формате квази-3D. Также сообщалось, что к проекту уже есть огромный интерес со стороны Китая и многих азиатских стран. Первую серию нового мультфильма могут показать в конце лета 2020 года.
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КультураЮлиана СлащеваСоюзмультфильмКитайТехнологии
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