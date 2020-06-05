В "Союзмультфильме" прокомментировали новый эскиз Волка из "Ну, погоди!"

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Эскиз Волка из "Ну, погоди!" с новой внешностью, попавший ранее в сеть, не является окончательным выбором, это один из вариантов, над визуальным решением которого "Союзмультфильм" активно продолжает работать, сообщили РИА Новости в пресс-службе киностудии в пятницу.

Ранее в сети появился один из эскизов возможного образа Волка из "Ну, погоди!", который раскритиковали из-за обновленного внешнего вида.

"Мы не можем комментировать попавший в соцсети эскиз, так как он не окончательный, и это один из вариантов. Киностудия "Союзмультфильм" активно работает над визуальным решением нового мультсериала "Ну, погоди!". Поскольку новый мультсериал будет не прямым продолжением популярной классической версии, созданной режиссером Вячеславом Котеночкиным, а перезапуском (ребутом), то творческая группа проекта находится в поиске современного графического стиля", - говорится в сообщении.

Как рассказали в пресс-службе, на данный момент уже создано более 50 разных эскизов Волка, а работа над первыми сериями проекта продолжается.