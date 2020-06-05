Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-05T13:32
https://ria.ru/20200605/1572517310.html
Песков: поправки в Конституцию примут лишь в случае одобрения гражданами
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572352344_0:17:3072:1745_1036x0_80_0_0_7a61e591cb5310748042cfef506cf52c.jpg
РИА Новости

Песков: поправки в Конституцию примут лишь в случае одобрения гражданами

13:32 05.06.2020
677
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковАгитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Поправки в конституцию вступят в силу лишь в случае одобрения всенародным голосованием, никакого двусмысленного толкования в этом нет, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Президент четко сказал, что закон вступит в силу только после того, как граждане поддержат в результате голосования эти поправки. Это абсолютно четкое, не подразумевающее двусмысленности заявление президента", - сказал Песков.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 13:19Голосование по поправкам в Конституцию
Путин обратится к россиянам по поводу поправок, если сочтет необходимым
На уточняющий вопрос о том, означает ли это, что в случае, если голосование не поддержит поправки, они не вступят в силу, пресс-секретарь ответил: "Да, об этом сказал президент с самого начала".
113310019
Обсудить 9
Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФДмитрий ПесковПолитика
Популярные комментарии
Торжество демократии налицо!
5 июня, 13:43
SVSamvel Vazgenovich Gurgenov
3100000
Рекомендуем
Строительство газопровода Северный поток — 2
В Берлине отвергли санкции США против "Северного потока — 2"
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
В Германии допустили введение штрафных пошлин на газ из США
Препарат Авифавир прямого противовирусного действия от COVID-19 совместного производства РФПИ и ГК ХимРар
В России бесплатно выдадут препарат от коронавируса
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков объяснил негодование Путина на совещании по ЧС в Норильске
Юлия Норкина
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественных организаций, работающих в сфере экологии и зоозащиты
Путин предупредил об опасности принципа "после нас хоть потоп"
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
МЧС заявило о локализации разлива топлива под Норильском
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Голикова призвала вузы готовиться к продолжению дистанционного обучения
Трубы для строительства газопровода Северный поток - 2 недалеко от порта Мукран, Германия
В Госдуме оценили заявление Германии о пошлинах на американский газ
Отдыхающие в кафе отеля, Алушта
Эксперты рассказали, как туристы бронируют отели в Сочи и Крыму
Актер Михаил Кокшенов
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Президент России Владимир Путин
Путин: поправки к Конституции дадут нам чувствовать себя цивилизованными
Кладбище
Московские кладбища будут закрыты для посещений в Родительскую субботу
Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков
Поступающие в вузы смогут получить дополнительные баллы за волонтерство
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:17В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 4022
08:17В Калифорнии три человека погибли при крушении самолета
08:13Рослесхоз оценил угрозу нашествия шелкопряда в Сибири
08:00Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
07:57В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
07:50Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44В Бразилии запретили рейды полиции в фавелах Рио-де-Жанейро
07:43В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19
07:35В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
07:33В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
07:23В Идлибе погиб турецкий военный
06:52В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19
06:27В США разбился двухмоторный самолет
06:24Байден раскритиковал Трампа за упоминание Джорджа Флойда
06:16В России за сутки потушили 24 лесных пожара
06:11В Перу не менее 212 заключенных умерли от COVID-19
06:08В Южной Корее за сутки выявили 51 случай COVID-19
06:06В Китае выявили пять новых случаев COVID-19
06:05Пушков спрогнозировал развитие ситуации с беспорядками в США
06:05СМИ: Байден набрал голоса для официального выдвижения в президенты
Лента новостейМолния