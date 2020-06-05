Песков: поправки в Конституцию примут лишь в случае одобрения гражданами

"Президент четко сказал, что закон вступит в силу только после того, как граждане поддержат в результате голосования эти поправки. Это абсолютно четкое, не подразумевающее двусмысленности заявление президента", - сказал Песков.

На уточняющий вопрос о том, означает ли это, что в случае, если голосование не поддержит поправки, они не вступят в силу, пресс-секретарь ответил: "Да, об этом сказал президент с самого начала".