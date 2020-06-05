В США выявили более 21 тысячи новых случаев коронавируса за сутки

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Свыше 21 тысячи новых случаев заражения Свыше 21 тысячи новых случаев заражения COVID-19 зафиксировали за сутки в США , более 1 тысячи человек скончались, сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По его информации, за последние сутки в США зарегистрировали 21 140 случаев заражения, днем ранее этот показатель составлял 19 699.

Жертвами коронавируса в США за последние 24 часа стали 1036 человек, накануне сообщалось о 995 скончавшихся.

По данным университета, всего в США зарегистрировали свыше 1,8 миллиона случаев заражения коронавирусом и более 108 тысяч смертельных случаев. Отмечается, что выздоровели более 485 тысяч человек.

Общее число зараженных коронавирусом в мире составляет, по последним данным университета Хопкинса, 6 656 827 человек. Выздоровели в мире свыше 2,8 миллиона, более 391 тысяч человек умерли.