Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов

Режиссер Борис Грачевский отметил сценарный талант Кокшенова: "Михаил Михайлович работал с нами в "Ералаше", с первых шагов он был не просто артистом, а еще и сценаристом, потому что два ярких сценария, где он сам играл, были написаны им. У него были такие попытки литературные достаточно успешные. Все встречи с Кокшеновым в "Ералаше" всегда приносили успех, удачу".