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2020-06-05T14:15
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Facebook будет помечать российские и китайские государственные СМИ
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РИА Новости

Facebook будет помечать российские и китайские государственные СМИ

13:27 05.06.2020 (обновлено: 14:15 05.06.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваFacebook
Facebook
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Facebook начнет маркировать российские, китайские и другие контролируемые государством СМИ и уже летом заблокирует их рекламу, нацеленную на пользователей в США.
Крупнейшая в мире социальная сеть присвоит маркировку российскому Sputnik, иранскому Press TV и китайскому Xinhua News. Первоначальную маркировку на сайте получат 200 страниц.

"Facebook не будет помечать американские СМИ, поскольку даже у государственных медиа в стране есть редакционная независимость", — заявил глава отдела политики кибербезопасности Натаниел Глейхер.

Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан во время ежедневного брифинга в Пекине заявил, что социальные медиа не должны создавать искусственные препятствия для СМИ.
"Мы надеемся, что популярная социальная сеть отбросит идеологические предрассудки и будет придерживаться более приемлемого и открытого отношения к средствам массовой информации каждой страны", — отметил он.
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Компания также сообщила, что накануне президентских выборов будет блокировать рекламу государственных СМИ, нацеленную на аудиторию в США.
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РоссияГэн ШуанМИД КНРПекинСШАВ мире
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