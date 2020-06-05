Facebook будет помечать российские и китайские государственные СМИ

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Facebook начнет маркировать российские, китайские и другие контролируемые государством СМИ и уже летом заблокирует их рекламу, нацеленную на пользователей в США.
Крупнейшая в мире социальная сеть присвоит маркировку российскому Sputnik, иранскому Press TV и китайскому Xinhua News. Первоначальную маркировку на сайте получат 200 страниц.
"Facebook не будет помечать американские СМИ, поскольку даже у государственных медиа в стране есть редакционная независимость", — заявил глава отдела политики кибербезопасности Натаниел Глейхер.
"Мы надеемся, что популярная социальная сеть отбросит идеологические предрассудки и будет придерживаться более приемлемого и открытого отношения к средствам массовой информации каждой страны", — отметил он.
Компания также сообщила, что накануне президентских выборов будет блокировать рекламу государственных СМИ, нацеленную на аудиторию в США.