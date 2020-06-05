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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T13:24
https://ria.ru/20200605/1572516702.html
В Мордовии умерли два медработника с положительным тестом на COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572333393_0:321:3072:2048_1036x0_80_0_0_b9a585a83d2331d67e4ffa78f13985fe.jpg
РИА Новости

В Мордовии умерли два медработника с положительным тестом на COVID-19

13:24 05.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМедик на входе в "красную зону" больницы для коронавирусных больных
Медик на входе в красную зону больницы для коронавирусных больных
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Медик на входе в "красную зону" больницы для коронавирусных больных. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Медсестра онкодиспансера и врач скорой помощи с предварительным диагнозом "коронавирусная инфекция" скончались в Мордовии, сообщает пресс-служба главы республики.
Ранее сообщалось, что в Мордовии скончались 15 пациентов с COVID-19.
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"В Мордовии подтверждены два случая смерти медицинских работников. 58-летняя Надежда Николаевна Минеева работала медсестрой в онкологическом диспансере, она скончалась 3 июня. Врач станции скорой медицинской помощи 48-летний Владимир Владимирович Поелуев умер сегодня ночью. У обоих медработников развилась двусторонняя полисегментарная пневмония на фоне сопутствующих заболеваний. Диагноз "коронавирусная инфекция" предварительно был поставлен, но окончательно пока не подтвержден", - говорится в сообщении.
Отмечается, что были проведены все необходимые лечебные процедуры, но болезнь развивалась тяжело и стремительно и спасти медработников не удалось. Глава Мордовии Владимир Волков выразил соболезнования и пообещал оказать всю необходимую помощь и поддержку родным и близким умерших медработников.
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Ранее сообщалось, что в начале мая в Мордовии умерли медсестра и санитарка, болевшие коронавирусом.
Всего в Мордовии выявлено 2098 случаев COVID-19, 47 из них – за последние сутки. Выздоровели 1064 человека.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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