В Мордовии умерли два медработника с положительным тестом на COVID-19

Медик на входе в "красную зону" больницы для коронавирусных больных. Архивное фото

Медик на входе в "красную зону" больницы для коронавирусных больных

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 июн - РИА Новости. Медсестра онкодиспансера и врач скорой помощи с предварительным диагнозом "коронавирусная инфекция" скончались в Медсестра онкодиспансера и врач скорой помощи с предварительным диагнозом "коронавирусная инфекция" скончались в Мордовии , сообщает пресс-служба главы республики.

Ранее сообщалось, что в Мордовии скончались 15 пациентов с COVID-19.

"В Мордовии подтверждены два случая смерти медицинских работников. 58-летняя Надежда Николаевна Минеева работала медсестрой в онкологическом диспансере, она скончалась 3 июня. Врач станции скорой медицинской помощи 48-летний Владимир Владимирович Поелуев умер сегодня ночью. У обоих медработников развилась двусторонняя полисегментарная пневмония на фоне сопутствующих заболеваний. Диагноз "коронавирусная инфекция" предварительно был поставлен, но окончательно пока не подтвержден", - говорится в сообщении.

Отмечается, что были проведены все необходимые лечебные процедуры, но болезнь развивалась тяжело и стремительно и спасти медработников не удалось. Глава Мордовии Владимир Волков выразил соболезнования и пообещал оказать всю необходимую помощь и поддержку родным и близким умерших медработников.

Ранее сообщалось, что в начале мая в Мордовии умерли медсестра и санитарка, болевшие коронавирусом.

Всего в Мордовии выявлено 2098 случаев COVID-19, 47 из них – за последние сутки. Выздоровели 1064 человека.