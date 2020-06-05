В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1085

"За прошедшие сутки в Латвии выявлено три новых случая заболевания COVID-19", - говорится в пресс-релизе центра.
С начала распространения вируса в Латвии сделан 114451 тест на COVID-19, вылечился 781 человек, 25 умерли.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,4 миллиона случаев заражения, почти 383 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.