Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T13:24
https://ria.ru/20200605/1572516675.html
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1085
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/10/1568686543_0:209:3070:1936_1036x0_80_0_0_6281c9bbc9849fc678cdbc9883f03335.jpg
РИА Новости

В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1085

13:24 05.06.2020
105
© Sputnik / Сергей Мелконов / Перейти в фотобанкМобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
© Sputnik / Сергей Мелконов
Перейти в фотобанк
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге. Архивное фото
РИГА, 5 июн - РИА Новости. Три новых случая заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировали в Латвии за минувшие сутки, общее число выявленных заболевших достигло 1085, сообщил в пятницу Центр по контролю и профилактике заболеваний республики.
"За прошедшие сутки в Латвии выявлено три новых случая заболевания COVID-19", - говорится в пресс-релизе центра.
С начала распространения вируса в Латвии сделан 114451 тест на COVID-19, вылечился 781 человек, 25 умерли.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,4 миллиона случаев заражения, почти 383 тысячи человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
300101
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗЛатвияВ мире
Рекомендуем
Румыния
В Румынии число случаев COVID-19 достигло 20 103
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
Эксперт прокомментировал проект санкций США против "Северного потока — 2"
Эстония
В Эстонии число случаев COVID-19 достигло 1910
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
В Молдавии число случаев COVID-19 превысило 9,2 тысячи
Тегеран
В Иране выявили 2886 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
Мобильная лаборатория для сдачи анализов на коронавирус в Латвийском центре инфектологии в Риге
В Латвии число заразившихся коронавирусом достигло 1082
Нью-Йорк
В США выявили более 21 тысячи новых случаев коронавируса за сутки
Врач берет мазок на коронавирус в бесплатном медицинском центре в трущобах Дхарави в Мумбаи, Индия
В Индии за сутки выявили почти десять тысяч случаев COVID-19
Сербские военные у здания клиники инфекционных болезней в Белграде
В Сербии число жертв коронавируса достигло 247
Медик на входе в красную зону больницы для коронавирусных больных
В Мордовии умерли два медработника с положительным тестом на COVID-19
Медицинские работники и пациент в миланской больнице Поликлинико
Число случаев COVID-19 в Италии выросло на 518
Тест на коронавирус
В Африке число заразившихся коронавирусом превысило 168 тысяч
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
В Мексике вспыхнули протесты из-за смерти задержанного полицией
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
Число случаев коронавируса в Белоруссии за сутки выросло на 887
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Путин в пятницу очно встретится с руководителем РФПИ Дмитриевым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:17В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 4022
08:17В Калифорнии три человека погибли при крушении самолета
08:13Рослесхоз оценил угрозу нашествия шелкопряда в Сибири
08:00Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
07:57В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
07:50Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44В Бразилии запретили рейды полиции в фавелах Рио-де-Жанейро
07:43В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19
07:35В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
07:33В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
07:23В Идлибе погиб турецкий военный
06:52В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19
06:27В США разбился двухмоторный самолет
06:24Байден раскритиковал Трампа за упоминание Джорджа Флойда
06:16В России за сутки потушили 24 лесных пожара
06:11В Перу не менее 212 заключенных умерли от COVID-19
06:08В Южной Корее за сутки выявили 51 случай COVID-19
06:06В Китае выявили пять новых случаев COVID-19
06:05Пушков спрогнозировал развитие ситуации с беспорядками в США
06:05СМИ: Байден набрал голоса для официального выдвижения в президенты
Лента новостейМолния