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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T13:23
https://ria.ru/20200605/1572516638.html
В Кремле отметили последствия пандемии для экономики и граждан
https://cdn24.img.ria.ru/images/147903/76/1479037683_0:0:2671:1502_1036x0_80_0_0_ae1a0de41b803352e2a7e40cff809e3f.jpg
РИА Новости

В Кремле отметили последствия пандемии для экономики и граждан

13:23 05.06.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. В Кремле четко фиксируют последствия пандемической ситуации для экономики и граждан России, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Естественно, есть определенные последствия в плане проблем, которые переживают граждане, есть последствия той пандемической ситуации, которая имеет и последствия для экономики, эти последствия четко фиксируются", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле ситуацию в России более напряженной, чем раньше, и считают ли, что-то из-за экономической ситуации вырос протестный потенциал в России.
Отвечая на вопрос о том, видели ли в Кремле исследования социологов из группы Сергея Белановского, по поводу возможных протестов в России, согласны или не согласны с оценкой ситуации, озвученной в исследовании, Песков сказал: "Нет, мы пока не имели возможности ознакомиться с этими материалами".
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Дмитрий ПесковПолитика
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