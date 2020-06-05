В Кремле отметили последствия пандемии для экономики и граждан

"Естественно, есть определенные последствия в плане проблем, которые переживают граждане, есть последствия той пандемической ситуации, которая имеет и последствия для экономики, эти последствия четко фиксируются", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле ситуацию в России более напряженной, чем раньше, и считают ли, что-то из-за экономической ситуации вырос протестный потенциал в России.