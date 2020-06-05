В Кремле отметили последствия пандемии для экономики и граждан

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. В Кремле четко фиксируют последствия пандемической ситуации для экономики и граждан России, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Естественно, есть определенные последствия в плане проблем, которые переживают граждане, есть последствия той пандемической ситуации, которая имеет и последствия для экономики, эти последствия четко фиксируются", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, считают ли в Кремле ситуацию в России более напряженной, чем раньше, и считают ли, что-то из-за экономической ситуации вырос протестный потенциал в России.
Отвечая на вопрос о том, видели ли в Кремле исследования социологов из группы Сергея Белановского, по поводу возможных протестов в России, согласны или не согласны с оценкой ситуации, озвученной в исследовании, Песков сказал: "Нет, мы пока не имели возможности ознакомиться с этими материалами".
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