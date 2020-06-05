Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-06-05T13:19
https://ria.ru/20200605/1572516222.html
Путин обратится к россиянам по поводу поправок, если сочтет необходимым
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/0b/1571286843_0:149:3072:1877_1036x0_80_0_0_4ebb50f681e09869b662b39a77a7947c.jpg
РИА Новости

Путин обратится к россиянам по поводу поправок, если сочтет необходимым

13:19 05.06.2020
2668
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратится к россиянам по поводу поправок к конституции, если посчитает необходимым, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Если и когда президент посчитает необходимым, он это сделает", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин обратиться к россиянам до или после голосования по поправкам к конституции.
Агитационный плакат за общероссийское голосование по поправкам в Конституции в Новосибирске
4 июня, 08:00
Кто и зачем стыдит нас за "гомофобные" поправки в Конституцию?
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.
22720844
Обсудить 1
Голосование по поправкам в КонституциюРоссияКонституция РФДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Каждая поправка должна быть указана в белютне.
5 июня, 14:44
Cт Прапор СССР
1300000
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп перед началом брифинг возле Белого дома в Вашингтоне
Трамп оценил торговую сделку с Китаем на фоне коронавируса
Луиджи Ди Майо
Италия изучит предложение Трампа пригласить Россию на саммит G7
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч
Меркель не собирается выдвигаться на должность канцлера повторно
Дмитрий Мезенцев
Посол России обвинил Запад в написании "учебника" для Белоруссии
Дмитрий Мезенцев
Посол России в Минске напомнил, что в Крыму ждут белорусские товары
Военнослужащие РФ и Турции патрулируют участок трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб в Сирии
В России ответили на призыв США "убраться" с Ближнего Востока
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2
В Германии допустили введение штрафных пошлин на газ из США
Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Андрей Красов
В Госдуме посоветовали США самим "убраться" из Сирии
Президент России Владимир Путин
Путин: поправки к Конституции дадут нам чувствовать себя цивилизованными
Флаги Чехии и ЕС на Староместской площади в Праге
Двух сотрудников посольства России в Чехии объявили персонами нон грата
Строительство газопровода Северный поток — 2
В Берлине отвергли санкции США против "Северного потока — 2"
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков оставил без комментария вопрос об ожиданиях от встречи ОПЕК+
Министр обороны Греции Никос Панайотопулос
Министр обороны Греции заявил о готовности к военному конфликту с Турцией
Юлия Норкина
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Сотрудники полиции и задержанные участники акции протеста в Гонконге
Российский посол в США прокомментировал ситуацию в Гонконге
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:17В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 4022
08:17В Калифорнии три человека погибли при крушении самолета
08:13Рослесхоз оценил угрозу нашествия шелкопряда в Сибири
08:00Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
07:57В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
07:50Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44В Бразилии запретили рейды полиции в фавелах Рио-де-Жанейро
07:43В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19
07:35В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
07:33В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
07:23В Идлибе погиб турецкий военный
06:52В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19
06:27В США разбился двухмоторный самолет
06:24Байден раскритиковал Трампа за упоминание Джорджа Флойда
06:16В России за сутки потушили 24 лесных пожара
06:11В Перу не менее 212 заключенных умерли от COVID-19
06:08В Южной Корее за сутки выявили 51 случай COVID-19
06:06В Китае выявили пять новых случаев COVID-19
06:05Пушков спрогнозировал развитие ситуации с беспорядками в США
06:05СМИ: Байден набрал голоса для официального выдвижения в президенты
Лента новостейМолния