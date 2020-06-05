Путин обратится к россиянам по поводу поправок, если сочтет необходимым

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обратится к россиянам по поводу поправок к конституции, если посчитает необходимым, сообщил журналистам в пятницу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Если и когда президент посчитает необходимым, он это сделает", - сказал Песков, отвечая на вопрос, планирует ли Путин обратиться к россиянам до или после голосования по поправкам к конституции.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. В понедельник президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля.