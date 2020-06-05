Следствие попросило арестовать главу Российской венчурной компании

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Следствие предъявило главе Российской венчурной компании (РВК) Следствие предъявило главе Российской венчурной компании (РВК) Александру Повалко обвинение в злоупотреблении полномочиями и добивается его ареста, сообщил РИА Новости адвокат Георгий Антонов

"Следствие выступило с ходатайством о мере пресечения в виде взятия под стражу. При этом часть 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий), по которой предъявлены обвинения, не предусматривает такой меры пресечения. Согласно части 1.1 статьи 108 Уголовно-процессуального кодекса РФ, применение меры пресечения в виде взятия под стражу не может быть применено в отношении подозреваемого или обвиняемого по части 2 статьи 201 УК РФ", - сказал адвокат.

По его мнению, если суд примет такое решение в отношении Повалко, это будет грубейшим нарушением закона и правоприменительной практики.

Антонов добавил, что ходатайство будет рассматриваться в Гагаринском суде Москвы, куда уже доставили Повалко.

Ранее в пресс-службе РВК сообщили РИА Новости, что следственные органы проводят проверку и изучают документы в офисе компании, в фокусе их внимания "исторический" портфель РВК, сделки 2012-2016 года. По данным источника РИА Новости, проверка может быть связана с делом по инвестициям в компанию Alion в 2012 году.

Речь идет об инвестициях РВК в Alion Energy, которая разрабатывает и строит в разных странах мира солнечные электростанции. По этой сделке уже проходит расследование, инициированное РВК. По версии следствия, соучредитель фонда Bright capital Михаил Чучкевич, "будучи в сговоре" с директором департамента инвестиций РВК, предоставил членам совета директоров РВК "ложные сведения", которые и побудили их согласиться на вложение средств в Alion Energy. А потом, по версии следствия, фигуранты вывели эти деньги на счета других подконтрольных фирм.

По мнению обвинения, Чучкевич, будучи членом совета директоров американской Alion Energy, нанес РВК ущерб на 22,7 миллиона долларов. Чучкевич был арестован по обвинению в мошенничестве, однако после вмешательства бизнес-омбудсмена Бориса Титова в марте 2019 года был выпущен из СИЗО под подписку о невыезде.