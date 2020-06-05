Следствие попросило арестовать главу Российской венчурной компании

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Следствие предъявило главе Российской венчурной компании (РВК) Александру Повалко обвинение в злоупотреблении полномочиями и добивается его ареста, сообщил РИА Новости адвокат Георгий Антонов.
"Следствие выступило с ходатайством о мере пресечения в виде взятия под стражу. При этом часть 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий), по которой предъявлены обвинения, не предусматривает такой меры пресечения. Согласно части 1.1 статьи 108 Уголовно-процессуального кодекса РФ, применение меры пресечения в виде взятия под стражу не может быть применено в отношении подозреваемого или обвиняемого по части 2 статьи 201 УК РФ", - сказал адвокат.
По его мнению, если суд примет такое решение в отношении Повалко, это будет грубейшим нарушением закона и правоприменительной практики.
Антонов добавил, что ходатайство будет рассматриваться в Гагаринском суде Москвы, куда уже доставили Повалко.
Ранее в пресс-службе РВК сообщили РИА Новости, что следственные органы проводят проверку и изучают документы в офисе компании, в фокусе их внимания "исторический" портфель РВК, сделки 2012-2016 года. По данным источника РИА Новости, проверка может быть связана с делом по инвестициям в компанию Alion в 2012 году.
Речь идет об инвестициях РВК в Alion Energy, которая разрабатывает и строит в разных странах мира солнечные электростанции. По этой сделке уже проходит расследование, инициированное РВК. По версии следствия, соучредитель фонда Bright capital Михаил Чучкевич, "будучи в сговоре" с директором департамента инвестиций РВК, предоставил членам совета директоров РВК "ложные сведения", которые и побудили их согласиться на вложение средств в Alion Energy. А потом, по версии следствия, фигуранты вывели эти деньги на счета других подконтрольных фирм.
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По мнению обвинения, Чучкевич, будучи членом совета директоров американской Alion Energy, нанес РВК ущерб на 22,7 миллиона долларов. Чучкевич был арестован по обвинению в мошенничестве, однако после вмешательства бизнес-омбудсмена Бориса Титова в марте 2019 года был выпущен из СИЗО под подписку о невыезде.
Сторона защиты тогда заявляла, что в Alion Energy вложились несколько американских и европейских венчурных фондов, а общая сумма инвестиций, включая российские, составила около 70 миллионов долларов. С 2017 года компания выполняет контракты на строительство и обслуживание солнечных электростанций в Мексике, Бразилии, Индии, и средства начнут возвращаться инвесторам после выхода на самоокупаемость. Никто из остальных фондов, заявляла защита, претензий не предъявляет.