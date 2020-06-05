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2020-06-05T13:12
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В Москве прокуратура проверит жалобы курьеров сервиса доставки еды
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РИА Новости

В Москве прокуратура проверит жалобы курьеров сервиса доставки еды

13:12 05.06.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКурьер службы доставки еды Delivery Club
Курьер службы доставки еды Delivery Club
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Курьер службы доставки еды Delivery Club. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Прокуратура Москвы проверит соблюдение трудового законодательства столичным сервисом доставки еды, сообщила РИА Новости пресс-секретарь надзорного ведомства Людмила Нефедова; источник в правоохранительных органах пояснил, что речь идет о Delivery Club.
"Прокуратура Москвы организовала проверку информации, размещенной в сети Интернет, о нарушении прав курьеров организации, оказывающей услуги по доставке еды. Работники организации сообщают в социальных сетях о нарушении их трудовых прав, необоснованных привлечениях к дисциплинарной ответственности и увольнениях, возможной невыплате им заработной платы", - сказала Нефедова.
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По информации источника РИА Новости в правоохранительных органах, речь идет о сервисе Delivery Club, чьи курьеры планировали устроить забастовку, жалуясь на штрафы и увольнения.
Как отметила Нефедова, проведение проверки поручено Савеловской межрайонной прокуратуре. Сотрудники ведомства оценят исполнение компанией требований трудового законодательства. По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.
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