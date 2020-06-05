В Москве прокуратура проверит жалобы курьеров сервиса доставки еды

"Прокуратура Москвы организовала проверку информации, размещенной в сети Интернет, о нарушении прав курьеров организации, оказывающей услуги по доставке еды. Работники организации сообщают в социальных сетях о нарушении их трудовых прав, необоснованных привлечениях к дисциплинарной ответственности и увольнениях, возможной невыплате им заработной платы", - сказала Нефедова.