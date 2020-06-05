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2020-06-05T13:57
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"Доктор Франкенштейн" из Краснодара впала в кому, сообщили СМИ
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РИА Новости

"Доктор Франкенштейн" из Краснодара впала в кому, сообщили СМИ

13:11 05.06.2020 (обновлено: 13:57 05.06.2020)
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© Фото : страница Алены Верди в соцсетиАлена Верди
Алена Верди
© Фото : страница Алены Верди в соцсети
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Лжехирург из Краснодара Алена Верди, которую подозревают в изуродовании пациентов, попала в реанимацию, сообщают "Кубанские новости".
Накануне в Ленинском районном суде должно было состояться первое заседание по ее делу, однако из-за самочувствия подсудимой его перенесли. По данным источника издания, Верди находится в коме, она подключена к аппарату ИВЛ.
В УФСИН Краснодарского края отказались дать комментарий, сославшись на врачебную тайну.
По версии следствия, с 2015 по 2019 год обвиняемая, не имевшая специального образования, делала пластические операции на дому. Некоторые ее пациенты остались инвалидами, одна женщина умерла. В соцсетях и СМИ ее прозвали "Доктор Франкенштейн".
Верди обвиняют в семи эпизодах оказания медицинских услуг, которые не отвечали требованиям безопасности и повлекли тяжкий вред здоровью.
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