"Доктор Франкенштейн" из Краснодара впала в кому, сообщили СМИ

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Лжехирург из Краснодара Алена Верди, которую подозревают в изуродовании пациентов, попала в реанимацию, сообщают "Кубанские новости".
Накануне в Ленинском районном суде должно было состояться первое заседание по ее делу, однако из-за самочувствия подсудимой его перенесли. По данным источника издания, Верди находится в коме, она подключена к аппарату ИВЛ.
В УФСИН Краснодарского края отказались дать комментарий, сославшись на врачебную тайну.
По версии следствия, с 2015 по 2019 год обвиняемая, не имевшая специального образования, делала пластические операции на дому. Некоторые ее пациенты остались инвалидами, одна женщина умерла. В соцсетях и СМИ ее прозвали "Доктор Франкенштейн".
Верди обвиняют в семи эпизодах оказания медицинских услуг, которые не отвечали требованиям безопасности и повлекли тяжкий вред здоровью.
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