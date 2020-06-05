Песков объяснил негодование Путина на совещании по ЧС в Норильске

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Владимир Путин действительно получил информацию о ЧС в Норильске позднее 29 мая, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Собственно, поэтому и реплика президента о том, что негоже узнавать о чрезвычайных ситуациях в крае из сообщений соцсетей", - отметил он.
Песков напомнил, что Путин дал поручение правоохранительным органам разобраться в этой ситуации. Пресс-секретарь предложил не забегать вперед и дождаться результатов разбирательства.
Разлив дизельного топлива
В Норильске 29 мая один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 получил повреждения, произошла утечка около 21 тысячи тонн топлива. После этого на территории Красноярского края ввели режим ЧС федерального уровня.
СК возбудил уголовные дела по статьям "порча земли", "нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" и "загрязнение вод". В связи с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации СК завел уголовное дело по статье "халатность". Арестован начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин.