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2020-06-05T15:19
https://ria.ru/20200605/1572515418.html
Песков объяснил негодование Путина на совещании по ЧС в Норильске
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РИА Новости

Песков объяснил негодование Путина на совещании по ЧС в Норильске

13:08 05.06.2020 (обновлено: 15:19 05.06.2020)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Владимир Путин действительно получил информацию о ЧС в Норильске позднее 29 мая, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
"Собственно, поэтому и реплика президента о том, что негоже узнавать о чрезвычайных ситуациях в крае из сообщений соцсетей", - отметил он.
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Песков напомнил, что Путин дал поручение правоохранительным органам разобраться в этой ситуации. Пресс-секретарь предложил не забегать вперед и дождаться результатов разбирательства.

Разлив дизельного топлива

В Норильске 29 мая один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 получил повреждения, произошла утечка около 21 тысячи тонн топлива. После этого на территории Красноярского края ввели режим ЧС федерального уровня.
СК возбудил уголовные дела по статьям "порча земли", "нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" и "загрязнение вод". В связи с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации СК завел уголовное дело по статье "халатность". Арестован начальник цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин.
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Разлив дизельного топлива в НорильскеСледственный комитет России (СК РФ)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Дмитрий ПесковВладимир ПутинКрасноярский крайНорильскПроисшествия
Популярные комментарии
Я не эксперт,но увидел старую ржавую покосившуюся емкость.Наверняка требовала замены еще надцать лет назад.Но деньги вкладываются в яхты,доллары и иностранные банки.
5 июня, 14:48
КККалямба Калямба
4810000
А собственно, что хотели? Сами же научили обманывать, выкручиваться, избегать ответственности. Негодование только к себе применимо. И нечего ручонками по столу стучать. Вопросы только к себе, только к себе.
5 июня, 14:24
Юлия Воронцова
3500037
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