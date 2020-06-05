Песков объяснил негодование Путина на совещании по ЧС в Норильске

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Владимир Путин действительно получил информацию о ЧС в Норильске позднее 29 мая, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. действительно получил информацию о ЧС в Норильске позднее 29 мая, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Собственно, поэтому и реплика президента о том, что негоже узнавать о чрезвычайных ситуациях в крае из сообщений соцсетей", - отметил он.

Песков напомнил, что Путин дал поручение правоохранительным органам разобраться в этой ситуации. Пресс-секретарь предложил не забегать вперед и дождаться результатов разбирательства.

Разлив дизельного топлива

В Норильске 29 мая один из резервуаров хранения дизельного топлива на ТЭЦ-3 получил повреждения, произошла утечка около 21 тысячи тонн топлива. После этого на территории Красноярского края ввели режим ЧС федерального уровня.