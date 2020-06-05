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Распространение нового коронавируса
2020-06-05T13:08
https://ria.ru/20200605/1572515361.html
Путин в пятницу очно встретится с руководителем РФПИ Дмитриевым
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568436312_0:82:2684:1593_1036x0_80_0_0_1f8c02528b2723ebd38cc232dbbb9bac.jpg
РИА Новости

Путин в пятницу очно встретится с руководителем РФПИ Дмитриевым

13:07 05.06.2020 (обновлено: 13:08 05.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу очно встретится с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым, будет обсуждаться в первую очередь работа РФПИ в ситуации с пандемией коронавируса, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В течение дня попозже сегодня президент примет, это будет очная встреча, в Ново-Огарево, Кирилла Дмитриева, руководителя РФПИ", - сказал Песков журналистам.
"Вы знаете, что РФПИ, помимо традиционных направлений своей деятельности, в ситуации с коронавирусом, с пандемией во многом сконцентрировал свою деятельность на проектах, связанных с тестами, с лекарствами, с вакцинами", - отметил Песков.
Он уточнил, что в основном именно об этой работе Дмитриев будет докладывать президенту.
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