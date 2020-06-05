Путин в пятницу очно встретится с руководителем РФПИ Дмитриевым

"В течение дня попозже сегодня президент примет, это будет очная встреча, в Ново-Огарево, Кирилла Дмитриева, руководителя РФПИ", - сказал Песков журналистам.

"Вы знаете, что РФПИ, помимо традиционных направлений своей деятельности, в ситуации с коронавирусом, с пандемией во многом сконцентрировал свою деятельность на проектах, связанных с тестами, с лекарствами, с вакцинами", - отметил Песков.

Он уточнил, что в основном именно об этой работе Дмитриев будет докладывать президенту.