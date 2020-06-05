При взрыве в жилом доме на юге Москвы погиб человек

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. При пожаре и взрыве в жилом доме на юге Москвы погиб один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Инцидент произошел в девятиэтажном доме на улице Дорожная. Пожар начался в квартире на четвертом этаже.
"В ходе работ по ликвидации пожара один человек был спасен и передан медикам для оказания помощи. К сожалению, несмотря на оперативное прибытие пожарных, один человек погиб", — сказал собеседник агентства.
По его словам, общая площадь пожара составила около 30 квадратных метров. В 12:54 открытое горение ликвидировали. Но уже после ликвидации возгорания произошел взрыв.
Обстоятельства возгорания и гибели человека выясняются. Из дома эвакуировали восемь человек.
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