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2020-06-05T14:17
https://ria.ru/20200605/1572515296.html
При взрыве в жилом доме на юге Москвы погиб человек
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РИА Новости
При взрыве в жилом доме на юге Москвы погиб человек
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. При пожаре и взрыве в жилом доме на юге Москвы погиб один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
2020-06-05T13:06
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=92683479&type=mp4
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При взрыве в жилом доме на юге Москвы погиб человек

13:06 05.06.2020 (обновлено: 14:17 05.06.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПоследствия пожара в квартире на юге Москвы
Последствия пожара в квартире на юге Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Последствия пожара в квартире на юге Москвы
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. При пожаре и взрыве в жилом доме на юге Москвы погиб один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.
Инцидент произошел в девятиэтажном доме на улице Дорожная. Пожар начался в квартире на четвертом этаже.

"В ходе работ по ликвидации пожара один человек был спасен и передан медикам для оказания помощи. К сожалению, несмотря на оперативное прибытие пожарных, один человек погиб", — сказал собеседник агентства.

По его словам, общая площадь пожара составила около 30 квадратных метров. В 12:54 открытое горение ликвидировали. Но уже после ликвидации возгорания произошел взрыв.
Обстоятельства возгорания и гибели человека выясняются. Из дома эвакуировали восемь человек.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваПроисшествия
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