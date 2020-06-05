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Оренбургская область
Оренбургская область
2020-06-05T13:05
https://ria.ru/20200605/1572515228.html
Многодетным семьям Оренбуржья выделят 55 млн рублей на приобретение жилья
https://cdn25.img.ria.ru/images/155926/74/1559267406_0:240:3077:1971_1036x0_80_0_0_b67d52c2a7bc8f6238f9f5261b90063b.jpg
РИА Новости

Многодетным семьям Оренбуржья выделят 55 млн рублей на приобретение жилья

13:05 05.06.2020
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ОРЕНБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Власти Оренбуржья выделили из областного бюджета 55 миллионов рублей многодетным семьям на приобретение жилья, сообщил губернатор области Денис Паслер.
"В этом году в областном бюджете выделены 55 миллионов рублей на помощь многодетным в приобретении жилья. Сегодня свидетельства о предоставлении социальной выплаты мы вручаем пяти многодетным семьям Оренбуржья. Это значит, что скоро мы будем вас поздравлять с новосельем", - сказал глава региона во время видеосвязи с многодетными семьями.Паслер поручил главам муниципалитетов при необходимости оказать получателям помощь в выборе нового недвижимого имущества: часть семей планирует приобретать жилье на вторичном рынке.
"Такими большими семьями нужно гордиться и помогать при необходимости", – обратился к главам территорий губернатор.
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Паслер отметил, что двенадцать семей уже воспользовались выплатами и улучшили свои жилищные условия.
"Еще 19 семей уже получили целевые средства и подбирают подходящее жилье", - уточнил он.
В Оренбуржье такая мера соцподдержки действует двенадцать лет. Только за последние пять лет за счет средств областного бюджета социальные выплаты на улучшение жилищных условий предоставлены 262 многодетным семьям на общую сумму порядка 364 миллионов рублей.
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Оренбургская областьЖилье
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