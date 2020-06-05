Многодетным семьям Оренбуржья выделят 55 млн рублей на приобретение жилья

ОРЕНБУРГ, 5 июн – РИА Новости. Власти Оренбуржья выделили из областного бюджета 55 миллионов рублей многодетным семьям на приобретение жилья, сообщил губернатор области . Власти Оренбуржья выделили из областного бюджета 55 миллионов рублей многодетным семьям на приобретение жилья, сообщил губернатор области Денис Паслер

"В этом году в областном бюджете выделены 55 миллионов рублей на помощь многодетным в приобретении жилья. Сегодня свидетельства о предоставлении социальной выплаты мы вручаем пяти многодетным семьям Оренбуржья. Это значит, что скоро мы будем вас поздравлять с новосельем", - сказал глава региона во время видеосвязи с многодетными семьями.Паслер поручил главам муниципалитетов при необходимости оказать получателям помощь в выборе нового недвижимого имущества: часть семей планирует приобретать жилье на вторичном рынке.

"Такими большими семьями нужно гордиться и помогать при необходимости", – обратился к главам территорий губернатор.

Паслер отметил, что двенадцать семей уже воспользовались выплатами и улучшили свои жилищные условия.

"Еще 19 семей уже получили целевые средства и подбирают подходящее жилье", - уточнил он.