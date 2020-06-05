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2020-06-05T13:05
https://ria.ru/20200605/1572515165.html
В ДНР заявили о пострадавшей при обстреле силовиками поселка в Донбассе
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РИА Новости

В ДНР заявили о пострадавшей при обстреле силовиками поселка в Донбассе

13:05 05.06.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Женщина пострадала в результате обстрела со стороны украинских силовиков подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике поселка Еленовка к югу от Донецка, заявили в пятницу журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки. В результате обстрела в четверг в подконтрольном республике селе Таврическое пострадала женщина.
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"Вчера около 20.00 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли огонь в направлении Еленовки. По уточненным данным, в результате обстрела множественные осколочные ранения левого плеча и предплечья, обеих ягодиц и левого бедра получила женщина 1961 года рождения", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, из-за позднего времени суток женщина не обратилась за медицинской помощью, в пятницу утром она была госпитализирована.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонецкая Народная РеспубликаДонецк (Донецкая область)УкраинаВ мире
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