В ДНР заявили о пострадавшей при обстреле силовиками поселка в Донбассе

ДОНЕЦК, 5 июн - РИА Новости. Женщина пострадала в результате обстрела со стороны украинских силовиков подконтрольного самопровозглашенной Донецкой народной республике поселка Еленовка к югу от Донецка, заявили в пятницу журналистам в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Ранее в ДНР заявили, что украинские силовики два раза нарушили перемирие в Донбассе за минувшие сутки. В результате обстрела в четверг в подконтрольном республике селе Таврическое пострадала женщина.
"Вчера около 20.00 (совпадает с мск) вооруженные формирования Украины открыли огонь в направлении Еленовки. По уточненным данным, в результате обстрела множественные осколочные ранения левого плеча и предплечья, обеих ягодиц и левого бедра получила женщина 1961 года рождения", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По его словам, из-за позднего времени суток женщина не обратилась за медицинской помощью, в пятницу утром она была госпитализирована.
9 декабря 2019, 21:34Минские соглашения