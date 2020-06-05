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2020-06-05T13:00
https://ria.ru/20200605/1572514851.html
В Раде потребовали прекратить латать "стену" с Россией
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РИА Новости

В Раде потребовали прекратить латать "стену" с Россией

13:00 05.06.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВерховная рада Украины
Верховная рада Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Верховная рада Украины. Архивное фото
МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Парламентская фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует, чтобы власти Украины прекратили финансирование проекта "Стена" по возведению сооружений на границе с РФ, а средства направили на социальные нужды украинцев, сообщает пресс-служба политсилы в пятницу.
В 2015 году украинское правительство Арсения Яценюка утвердило план мероприятий по реализации проекта "Стена", который предусматривал строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией. Проект был рассчитан на четыре года и должен был обойтись бюджету в 4,1 миллиарда гривен (около 150 миллионов долларов). Однако впоследствии финансирование работ на 2015 и 2016 годы было урезано более чем вдвое.
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"Даже в период кризиса, когда каждая копейка на счету, когда не хватает денег на выплаты медикам и покупку для них средств защиты, власть выделяет 400 миллионов гривен на строительство "стены Яценюка"… "Оппозиционная платформа" требует от власти прекратить латать "стену Яценюка", немедленно прекратить финансирование этого бесполезного дырявого забора. Деньги необходимо направить на поддержание украинской медицины, образования, на выплаты долгов по зарплатам и восстановление социальных гарантий", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.

Кроме того, оппозиционные политики требуют проведения аудита расходования государственных средств и расследования всех фактов коррупции, связанных с этим "восьмым чудом света".
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"Мы призываем власть отказаться от политики стен и санкций в отношениях с Российской Федерацией. Поиск пути к преодолению конфликта, восстановление полноценного диалога и торгово-экономических отношений с Россией полностью отвечает интересам Украины. Стране нужны мир и развитие, а не коррупция на военных расходах", - подытожили в заявлении.
Ранее Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что по подозрению в растрате госсредств, выделенных на проект "Стена", задержаны семь человек, среди которых работники погранслужбы и представители предприятий-подрядчиков. Позже решением суда всем задержанным была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения денежного залога.
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