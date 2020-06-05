В Раде потребовали прекратить латать "стену" с Россией

"Даже в период кризиса, когда каждая копейка на счету, когда не хватает денег на выплаты медикам и покупку для них средств защиты, власть выделяет 400 миллионов гривен на строительство "стены Яценюка"… "Оппозиционная платформа" требует от власти прекратить латать "стену Яценюка", немедленно прекратить финансирование этого бесполезного дырявого забора. Деньги необходимо направить на поддержание украинской медицины, образования, на выплаты долгов по зарплатам и восстановление социальных гарантий", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте партии.