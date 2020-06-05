Глава Еврогруппы оценил общий ответ Евросоюза на кризис из-за COVID-19

БРЮССЕЛЬ, 5 июн - РИА Новости, Мария Князева. Глава Глава Еврогруппы Марио Сентено оценивает общий ответ стран Евросоюза и самого ЕС на кризис, связанный с коронавирусом , в 3 триллиона евро.

"За три месяца наш ответ на национальном уровне и уровне Евросоюза вырос до 3 триллионов евро", - сказал он в ходе онлайн конференции.

По его словам, последние месяцы были "несколько сумасшедшими" в Европе из-за борьбы с COVID.

"Последние два месяцы были немного сумасшедшими, но я рад тому, как мы справились с ситуацией коллективно", - сказал он.

Сентено отметил, что ЕС не был готов к такой ситуации и оказался "в море без компаса".

В ЕС на фоне пандемии были введены масштабные запреты в области социально-экономической жизни, включая закрытие ресторанов, магазинов, салонов красоты, спортклубов, отмену массовых мероприятий и ограничения на передвижения и туризм (внутри стран, внутри самого ЕС и за его пределы).

Экономика Евросоюза сильно пострадала от этого, вызванный борьбой с пандемией кризис стал крупнейшим за многие годы. Страны союза уже начали постепенно смягчать карантинные меры, однако согласно последним прогнозам Еврокомиссии , ВВП союза рухнет в нынешнем году более чем на 7% против роста на 1,5% в прошлом году. Безработица, по ее мнению, может подскочить до 9% с 6,7% в 2019 году.

Странам Евросоюза и различным институтам ЕС, включая Европейский центробанк, Европейский инвестбанк и Еврокомиссию, пришлось срочно разрабатывать и предлагать меры поддержки экономики.