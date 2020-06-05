В бундестаге оценили проект новых санкций США по "Северному потоку — 2"

БЕРЛИН, 5 июн - РИА Новости. Новые санкции по "Северному потоку — 2" наносят ущерб отношениям ФРГ и Новые санкции по "Северному потоку — 2" наносят ущерб отношениям ФРГ и США , заявил РИА Новости официальный представитель фракции "Свободная демократическая партия" (FDP) в бундестаге по вопросам энергетики Мартин Нойманн.

"Вчерашний законопроект о продлении санкций против проекта трубопровода " Северный поток — 2 " еще раз показывает, насколько непредсказуема политика Соединенных Штатов при президенте Дональде Трампе. Такие отдельные акции, которые частично содержат враждебные намерения в отношении крупных европейских проектов, будут то и дело наносить ущерб германо-американским отношениям", - заявил парламентарий.

Законопроект о санкциях против "Северного потока — 2" ранее был внесен в сенат США. Он предлагает вводить санкции против страховых компаний судов, работающих на прокладке газопровода. Документ поддержали пять сенаторов от обеих партий, включая влиятельного сенатора от Техаса Теда Круза.

"Даже если федеральное правительство допустило ошибки при реализации и планировании "Северного потока — 2", я поддерживаю точку зрения, что компании, участвующие в проекте, должны иметь политическую поддержку. Это также распространяется на компании, которые несут ответственность за страхование судов, используемых для завершения проекта", - добавил Нойманн.

По словам депутата, "геополитическая составляющая" проекта "Северный поток — 2" не должна затрагивать вопрос "об обеспечении устойчивого и функционирующего энергетического рынка". Современный трубопровод "Северный поток — 2" является частью данного проекта, способствует обеспечению "постоянного спроса на газ в Европе", подчеркнул он.