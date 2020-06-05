В Иране выявили 2886 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

ТЕГЕРАН, 5 июн – РИА Новости. Число суточных заражений Число суточных заражений коронавирусом Иране спустя несколько дней опустилось ниже 3 тысяч, следует из данных, которые озвучил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.

Власти Ирана в четверг выявили наибольшее число суточных заболеваний коронавирусом в стране за все время (с 19 февраля) – 3 574. Прежний пиковый показатель был зафиксирован 30 марта – 3 186, когда в Иране наблюдалась волна заболеваемости.

"По всей стране в общей сложности выявлено 167 156 случаев заражения коронавирусом, за прошедшие сутки удалось установить 2 886 новых случаев. К счастью, 129 741 человек выздоровел", - сказал Джаханпур в эфире телеканала IRINN.

Он добавил, что за прошедшие 24 часа скончались 63 человека с коронавирусом, а общее число жертв с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, достигло 8 134.

В Иране в последний месяц наблюдалось скачкообразное распространение коронавируса: спады сменялись ростом и наоборот, но в последнее время заболеваемость только росла. Так, еще в начале мая за сутки были зафиксированы всего 802 новых случая заражения коронавирусом, а 2 июня, впервые за более чем два месяца, было выявлено более 3 тысяч случаев заражения коронавирусом в течение 24 часов.

Рост наблюдался по мере снятия властями ограничений на работу опасных с точки зрения распространения коронавируса предприятий и бизнеса, где предполагается большое скопление людей (в том числе мест общественного питания). Кроме того, власти разрешили работу мечетей во многих районах страны и открыли для посещения святыни, а недавно отмечались религиозные праздники по случаю окончания месяца Рамадан.