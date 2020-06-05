Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-06-05T12:57
https://ria.ru/20200605/1572514538.html
В Иране выявили 2886 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
https://cdn22.img.ria.ru/images/150027/04/1500270440_0:0:2501:1406_1036x0_80_0_0_fea50c4f8fde201afa20d12abff35991.jpg
РИА Новости

В Иране выявили 2886 новых случаев заражения коронавирусом за сутки

12:57 05.06.2020
211
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкТегеран
Тегеран
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
Тегеран. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 5 июн – РИА Новости. Число суточных заражений коронавирусом в Иране спустя несколько дней опустилось ниже 3 тысяч, следует из данных, которые озвучил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур.
Власти Ирана в четверг выявили наибольшее число суточных заболеваний коронавирусом в стране за все время (с 19 февраля) – 3 574. Прежний пиковый показатель был зафиксирован 30 марта – 3 186, когда в Иране наблюдалась волна заболеваемости.
"По всей стране в общей сложности выявлено 167 156 случаев заражения коронавирусом, за прошедшие сутки удалось установить 2 886 новых случаев. К счастью, 129 741 человек выздоровел", - сказал Джаханпур в эфире телеканала IRINN.
Он добавил, что за прошедшие 24 часа скончались 63 человека с коронавирусом, а общее число жертв с 19 февраля, когда власти впервые сообщили о коронавирусе, достигло 8 134.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35Распространение нового коронавируса
Скорость распространения нового коронавируса
В Иране в последний месяц наблюдалось скачкообразное распространение коронавируса: спады сменялись ростом и наоборот, но в последнее время заболеваемость только росла. Так, еще в начале мая за сутки были зафиксированы всего 802 новых случая заражения коронавирусом, а 2 июня, впервые за более чем два месяца, было выявлено более 3 тысяч случаев заражения коронавирусом в течение 24 часов.
Рост наблюдался по мере снятия властями ограничений на работу опасных с точки зрения распространения коронавируса предприятий и бизнеса, где предполагается большое скопление людей (в том числе мест общественного питания). Кроме того, власти разрешили работу мечетей во многих районах страны и открыли для посещения святыни, а недавно отмечались религиозные праздники по случаю окончания месяца Рамадан.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
102101
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИранВ мире
Рекомендуем
Бывший генеральный директор Microsoft Билл Гейтс на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
Билл Гейтс прокомментировал слухи о чипировании человечества
Медицинские работники везут пациента с коронавирусной инфекцией в Дрездене, Германия
В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19
Юлия Норкина
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Медик у машины скорой помощи
В ВОЗ заявили, что Россия достигла плато по коронавирусу
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что эпидемия коронавируса в США почти закончилась
Первый заместитель председателя комитета ГД по обороне Андрей Красов
В Госдуме посоветовали США самим "убраться" из Сирии
Отдыхающие в кафе отеля, Алушта
Эксперты рассказали, как туристы бронируют отели в Сочи и Крыму
Препарат Авифавир прямого противовирусного действия от COVID-19 совместного производства РФПИ и ГК ХимРар
В России бесплатно выдадут препарат от коронавируса
Протесты у здания Верховной рады Украины в Киеве
В Киеве начался митинг с требованием уволить главу МВД Украины
Госпиталь COVID-19 в ГКБ №15 имени О. М. Филатова
В России за сутки коронавирус выявили у 8726 человек
Строительство трубопровода Северный поток - 2
Немецкий эксперт оценил проект санкций США против "Северного потока — 2"
Нью-Йорк
В США выявили более 21 тысячи новых случаев коронавируса за сутки
Протестующие и военная полиция на улице Вашингтона
Протестующие перед Белым домом скандируют лозунги в адрес Трампа
Дом правительства на площади Независимости в Минске
Лукашенко утвердил новый состав правительства
Могилы скончавшихся от коронавируса на кладбище в Манаусе, Бразилия
В Бразилии число жертв COVID-19 превысило 35 тысяч человек
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:17В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 4022
08:17В Калифорнии три человека погибли при крушении самолета
08:13Рослесхоз оценил угрозу нашествия шелкопряда в Сибири
08:00Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
07:57В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
07:50Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44В Бразилии запретили рейды полиции в фавелах Рио-де-Жанейро
07:43В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19
07:35В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
07:33В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
07:23В Идлибе погиб турецкий военный
06:52В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19
06:27В США разбился двухмоторный самолет
06:24Байден раскритиковал Трампа за упоминание Джорджа Флойда
06:16В России за сутки потушили 24 лесных пожара
06:11В Перу не менее 212 заключенных умерли от COVID-19
06:08В Южной Корее за сутки выявили 51 случай COVID-19
06:06В Китае выявили пять новых случаев COVID-19
06:05Пушков спрогнозировал развитие ситуации с беспорядками в США
06:05СМИ: Байден набрал голоса для официального выдвижения в президенты
Лента новостейМолния