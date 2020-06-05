На юге Москвы произошел взрыв после пожара в жилом доме
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Взрыв произошел после ликвидации пожара в 9-этажном жилом доме на юге Москвы, информация о пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Работа пожарно-спасательных подразделений по ликвидации возгорания в жилом доме на улице Дорожная в ЮАО
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Взрыв произошел после ликвидации пожара в 9-этажном жилом доме на юге Москвы, информация о пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"После ликвидации пожара в квартире на четвертом этаже 9-этажного жилого дома на улице Дорожная произошел взрыв", - сказал собеседник агентства.
По его словам, причина взрыва и информация о пострадавших уточняется.
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