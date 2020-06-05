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2020-06-05T14:18
https://ria.ru/20200605/1572514427.html
На юге Москвы произошел взрыв после пожара в жилом доме
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РИА Новости
На юге Москвы произошел взрыв после пожара в жилом доме
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Взрыв произошел после ликвидации пожара в 9-этажном жилом доме на юге Москвы, информация о пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
2020-06-05T12:56
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=92683479&type=mp4
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PT0M25S

На юге Москвы произошел взрыв после пожара в жилом доме

12:56 05.06.2020 (обновлено: 14:18 05.06.2020)
16227
© АГН "Москва" / Денис ВоронинРабота пожарно-спасательных подразделений по ликвидации возгорания в жилом доме на улице Дорожная в ЮАО
Работа пожарно-спасательных подразделений по ликвидации возгорания в жилом доме на улице Дорожная в ЮАО
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Работа пожарно-спасательных подразделений по ликвидации возгорания в жилом доме на улице Дорожная в ЮАО
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Взрыв произошел после ликвидации пожара в 9-этажном жилом доме на юге Москвы, информация о пострадавших уточняется, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"После ликвидации пожара в квартире на четвертом этаже 9-этажного жилого дома на улице Дорожная произошел взрыв", - сказал собеседник агентства.

По его словам, причина взрыва и информация о пострадавших уточняется.
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